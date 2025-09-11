Madagascar: Formation - Les femmes rurales formées à la culture du riz hybride

Les femmes rurales bénéficieront de formations et d'un accompagnement afin de renforcer leurs compétences et leur autonomie économique. Le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP), le secrétariat d'État auprès de la Présidence chargé de la Souveraineté alimentaire, et la Fédération des Femmes de la province du Hunan (République populaire de Chine) ont signé, le mardi 8 septembre, un mémorandum de coopération tripartite. L'objectif est de promouvoir la souveraineté alimentaire et de favoriser l'autonomisation des femmes rurales à Madagascar.

« Les femmes doivent suivre des formations pour devenir autonomes. Lorsqu'elles sont indépendantes, elles peuvent choisir et investir dans différents secteurs. Nous proposerons une formation axée sur la culture du riz hybride afin de leur permettre de gagner en autonomie et de contribuer au développement de Madagascar tout entier », a déclaré Marie Marcelline Rasoloarisoa, ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, lors de la cérémonie de signature.

La Fédération des Femmes de la province du Hunan, qui regrouperait près de 37 millions de membres, a pour sa part affirmé sa volonté de mobiliser ses ressources et son expertise en partenariat avec les institutions malgaches. « Grâce à cette collaboration tripartite, nous mettrons en commun nos moyens afin de promouvoir le développement des femmes rurales, d'améliorer leurs compétences et de renforcer leur savoir-faire pour qu'elles puissent améliorer leurs conditions de vie », a souligné la délégation chinoise.