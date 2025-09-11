Madagascar: Football/Préliminaire de la Coupe de la Caf - As Fanalamanga affronte Ferroviaro

L'équipe d'Alaotra-Mangoro, l'AS Fanalamanga, représentera le pays à la Coupe de la CAF. Finaliste de la Coupe nationale, le club affrontera au tour préliminaire le Clube Ferroviário de Maputo.

Première participation en compétition africaine. Le club, finaliste de la Coupe de Madagascar, se dit fin prêt pour sa première campagne africaine. L'équipe d'Alaotra-Mangoro a pris la place du club auteur d'un doublé en compétitions nationales, Elgeco Plus, engagé en Ligue des champions africaine. Ce dernier cède donc sa place à son dauphin en Coupe de la CAF. L'AS Fanalamanga représentera ainsi le pays dans la Coupe de la Confédération africaine.

L'équipe du latéral droit des Barea au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) et aux éliminatoires de la Coupe du monde, Rado Rabemanatsoa, entamera le tour préliminaire dans dix jours contre le Clube Ferroviário de Maputo. Habitué des compétitions africaines, ce club mozambicain compte à son palmarès dix titres de champion depuis 1982, sept Coupes nationales et huit Supercoupes.

Les matchs aller et retour se joueront tous deux à Maputo, capitale du Mozambique. Le Ferroviário recevra le match aller le dimanche 21 septembre. L'AS Fanalamanga disputera le retour, toujours à Maputo, le vendredi 26 septembre, dans un autre stade de la capitale, selon l'agence chargée de l'organisation par le club malgache.

Coach qualifié

« Nous prenons au sérieux cette première participation afin de porter haut les couleurs nationales, car nous y engageons un budget colossal (...) Nous avons fait appel à trois renforts évoluant dans des clubs de l'élite nationale. Les négociations sont en cours et nous officialiserons leurs noms dès la signature des contrats », a déclaré le président d'honneur du club, Arlème Rabevahiny, directeur général de la société Fanalamanga.

« Nous allons amener le maximum de joueurs, au moins vingt-cinq, outre les techniciens, car nous aurons deux matchs à jouer là-bas », a-t-il ajouté. L'AS Fanalamanga a également fait appel à un coach qualifié, l'expérimenté Titi Rasoanaivo, pour cette première sortie internationale, conformément aux exigences de la CAF.

Fondée en 2016, l'AS Fanalamanga évoluait dans le championnat inter-sections d'Alaotra-Mangoro jusqu'en 2018, année de sa promotion en D1 régionale. Le club a remporté le titre régional de D1 en 2021 et décroché la troisième place à la Coupe de Madagascar la même année.

En division élite, l'AS Fanalamanga a échoué à deux reprises en quarts de finale de l'Orange Pro League (2022-2024) et s'est inclinée en finale face au Fosa Juniors FC en 2023. La délégation prévoit de partir le 17 septembre, avec une escale prévue à Addis-Abeba.