Madagascar: Université d'Antananarivo - Le Pr Peter Michael Kappeler fait Docteur Honoris Causa

Hier, la salle des présidents de l'université d'Antananarivo a été le théâtre d'une cérémonie solennelle célébrant la longue coopération scientifique entre Madagascar et l'Allemagne. Le Professeur Peter Kappeler, éminent chercheur de l'université de Göttingen, a été honoré du titre de Docteur Honoris Causa, en reconnaissance de trois décennies d'engagement et de contributions exceptionnelles à l'enseignement supérieur malgache.

Dans son discours, le président de l'université Rivoarison Randrianasolo a souligné le rôle central de Peter Kappeler dans le renforcement des liens entre le Deutsches Primatenzentrum et la Mention Zoologie et Biodiversité Animale de la Faculté des Sciences. Ce partenariat, considéré comme exemplaire, a transformé la station de Kirindy en un véritable laboratoire de terrain, permettant aux étudiants malgaches d'acquérir une expérience scientifique concrète et une ouverture vers la communauté internationale de la recherche.

« Cette distinction honore l'impact tangible du Professeur sur la jeunesse malgache, inspirant des vocations et façonnant l'avenir de la science dans le pays », a précisé Rivoarison Randrianasolo, président de l'université.

Le titre de Docteur Honoris Causa, une tradition ancienne des universités, récompense les personnalités dont le savoir et la sagesse sont exemplaires. Outre l'honneur accordé à l'individu, il rehausse également le prestige de l'établissement et ouvre de nouveaux réseaux académiques. Le Professeur Kappeler, titulaire d'un doctorat obtenu aux États-Unis en 1992, poursuit actuellement son enseignement en anthropologie, consolidant ainsi un parcours académique impressionnant et reconnu internationalement.