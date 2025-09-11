Madagascar: Infrastructures - Le stade CFFA doté de tribune, gradin et vestiaires

Le club CFFA (Centre de formation de football d'Andoharanofotsy), qui a toujours été représenté aux Barea CHAN, mérite d'être soutenu compte tenu de ses efforts et de ses résultats. La cérémonie de la pose de la première pierre de la construction d'une tribune à 500 places, d'un gradin ainsi que des vestiaires et d'une salle de musculation, s'est tenue hier au stade CFFA à Andoharanofotsy. Le stade sera intégralement clôturé. Les travaux subventionnés par l'État vont durer sept mois.

Le foot est parmi les priorités du président de la République : « En 2019, nous atteignions les quarts de finale de la CAN, nous étions demi-finalistes au CHAN en 2023, nous étions finalistes au CHAN 2025, et la prochaine fois, nous allons ramener la coupe à la maison », réitère le président Andry Rajoelina.

« Le foot est le sport roi, incomparable aux autres disciplines... Les Barea font vibrer et rassemblent tout le peuple malgache », souligne-t-il.

Des joueurs élites du CFFA au CHAN, comme Rakool, Lalaina, Gregas et Gone, évoluaient et utilisent toujours ce terrain. « Un stade de football professionnel devrait comporter entre autres une salle de musculation », précise Rakool, meilleur buteur au CHAN 2023.

« Nos joueurs ont été titularisés au CHAN. Et ils avaient marqué des buts », a rappelé fièrement l'homme aux multiples casquettes, Henintsoa Rakotoarimanana, président du club CFFA, président de la ligue d'Analamanga, président du CFEM (Club de Football Élite de Madagascar) et maire de la commune d'Andoharanofotsy.

« Un terrain aux normes rehausse le niveau technique des joueurs », a-t-il conclu.