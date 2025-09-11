Madagascar: Festival Tafan-Gilita - Le Revy Lolo sy ny Tariny revient sur scène

Deux jours de pure acoustique, des légendes sur scène et des retrouvailles inédites. Le festival Tafan-Gilita, les 13 et 14 septembre, promet un spectacle unique avec Lolo sy ny Tariny en tête d'affiche.

Après le succès du spectacle Feo sy Gitara au Coliseum en 2023, le mythique Revy Lolo sy ny Tariny revient sur scène pour la première édition du festival Tafan-Gilita. Pendant deux jours, les 13 et 14 septembre, le parking du stade Barea vibrera aux sons des titres emblématiques des années 70, 80 et 90 du groupe, revisités dans des répertoires différents chaque jour pour satisfaire tous les fans.

Cette édition spéciale rassemblera non seulement Benny et Bebey, déjà présents à Madagascar, mais aussi Dina (batterie et chant), Gôda (percussions et chant), Ra Play (basse et chant), Pasy (valiha et chant) et Erick Manana (guitare et chant), venus spécialement de l'étranger.

Occasion rare

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une occasion rare de voir le Revy Lolo sy ny Tariny presque au complet sur une même scène. « Ce sera le Revy Lolo sy ny Tariny dans sa formation presque complète, un spectacle exceptionnel que les fans ne verront pas souvent », précise l'organisateur, Mi'Ritsoka Production.

Le festival, organisé par Mi'Ritsoka Production, est aussi un tremplin pour la guitare acoustique, donnant l'opportunité à dix finalistes du concours Tafan-Gilita de partager la scène avec des légendes telles que Lolo sy ny Tariny, Mahaleo, Tselonina, Njila, Tarika Johary, Feo Gasy, Zandry Gasy et bien d'autres.

Deux jours de musique, d'échanges et d'émotions : le festival est placé sous le parrainage de Niry Ravelojaona. Selon Hery Randriamampianina, son directeur, l'objectif est de créer un espace d'expression populaire pour les passionnés du gilita, en mêlant authenticité artistique et mise en lumière médiatique.