Madagascar: Musique - Madajazzcar ouvre ses portes aux talents émergents

La 36e édition du festival international Madajazzcar s'annonce déjà sous le signe de la relève. Avec son concept « Tremplin Madajazzcar », l'événement donne cette année encore la parole aux jeunes musiciens passionnés de jazz à travers un concours qui sillonne plusieurs régions comme Fianarantsoa, Toamasina, Antsirabe et Antananarivo, dont l'inscription demeure ouverte. La grande finale se tiendra dans la capitale, dans une ambiance où créativité et virtuosité promettent de se rencontrer.

Du 15 au 19 septembre, les portes de la formation s'ouvriront aux instrumentistes et chanteurs désireux d'affiner leur art à Antananarivo. Encadrés par des figures reconnues de la scène musicale malgache comme Seta Ramaroson, Silo, Vatsiahy Ravaloson, Tahiana Vibe, Joro Rakotozafiarison, Lova Ramahefason et autres, les participants bénéficieront d'un enseignement pointu sur l'improvisation et la structuration musicale.

« Jouer juste et savoir organiser son improvisation » résume l'un des organisateurs, qui précise que le niveau intermédiaire constitue un prérequis, mais les curieux et amoureux du jazz sont également conviés à cette immersion.

Le Tremplin Madajazzcar ouvre le festival. Alors que la programmation complète du festival sera dévoilée très prochainement, une certitude demeure : Madajazzcar continue d'être un incubateur unique, où l'héritage du jazz rencontre l'énergie bouillonnante d'une nouvelle génération d'artistes.