Madagascar: Chantier d'autoroute - La police arrête trois prétendus voleurs de carburant

11 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un couple et son complice sont actuellement en garde à vue après avoir été interpellés par la Police nationale dans une affaire de vol de carburant destiné aux camions du chantier de l'autoroute à Mangamila, district d'Anjozorobe.

Les faits remontent à la nuit du 5 septembre, lorsque les Forces d'intervention de la Police ont surpris deux hommes en possession de trois bidons jaunes remplis de gasoil. L'interpellation a eu lieu lors d'une patrouille de routine menée dans la zone du chantier.

L'enquête a révélé que le carburant avait été dérobé dans le dépôt des ouvriers qui travaillaient sur le projet autoroutier. Lors de leur interrogatoire, les deux suspects ont désigné une troisième personne qui est l'épouse de l'un d'eux, âgée de 36 ans. Elle aurait pris en charge le stockage et le transfert du butin. Elle a été arrêtée le lendemain matin.

Les voleurs auraient déjà détourné quarante-huit bidons de carburant. La police soupçonne l'existence d'autres complices encore en fuite.

Les trois suspects seront présentés au parquet une fois les premières étapes de l'enquête achevées. L'enquête se poursuit.

