Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 septembre 2025

revue de presse

Sénégal : L'inclusion des jeunes filles au cœur du forum sur l'autonomisation économique des adolescentes africaines

Dakar a accueilli ce mercredi 10 septembre le forum de dissémination du rapport « Parcours vers la prospérité pour les adolescentes en Afrique », une initiative de la Banque mondiale en partenariat avec le Population Council et le Center for Global Development. L’événement a mis en lumière des solutions concrètes pour renforcer l’autonomisation économique des filles, dans un contexte où l’Afrique comptera près d’un tiers des adolescentes du monde d’ici 2050.

Selon le rapport, investir dans cette jeunesse pourrait générer un retour économique jusqu’à dix fois supérieur aux ressources engagées. La rencontre a réuni la représentante de la Banque mondiale, Mme Keiko Miwa, ainsi que des représentants du gouvernement sénégalais, notamment du ministère de l’Éducation nationale. (Source allAfrica)

Sierra Léone : Un portail pour recruter 3 000 agents de santé

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministère de la Santé (MoH) de Sierra Léone a lancé officiellement ce lundi un portail en ligne pour le recrutement de 3 000 agents de santé, toutes catégories confondues, disponible du 8 au 29 septembre 2025.

Cette initiative inédite vise à garantir transparence, impartialité et responsabilité tout au long du processus. Le ministère souligne que l’inscription est totalement gratuite, et qu’aucune somme ne doit être versée pour participer. (Source apanews)

Sommet de la Cémac : Denis Sassou-Nguesso succède à Faustin-Archange Touadéra à la tête de l'organisation

Du 9 au 10 septembre, les six chefs d’État venus du Tchad, du Cameroun, de Centrafrique, du Congo-Brazzaville, du Gabon et de la Guinée Équatoriale, ont tenu leur session extraordinaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) à Bangui.

En clôture du sommet, le centrafricain Faustin-Archange Touadéra a passé le flambeau à son homologue congolais Denis Sassou-Nguesso après deux ans passés à la tête de l'institution sous-régionale. (Source RFI)

Afrique du Sud : 7 Chinois condamnés pour trafic d'êtres humains

Un tribunal de Johannesburg a condamné mercredi sept ressortissants chinois à des peines de 20 ans de prison pour trafic d’êtres humains et travail forcé.

Le groupe a été reconnu coupable le 25 février de la traite de 91 ressortissants malawites sans papiers de 2017 à 2019. Les victimes travaillaient en suite dans une usine de tissus de coton à Village Deep, une zone industrielle dans le sud de Johannesburg. (Source Africanews)

Egypte : Vague de répression contre les créateurs de contenus en ligne

Depuis juillet 2025, les autorités égyptiennes mènent une campagne abusive d'arrestations massives et de poursuites judiciaires visant les créateurs de contenu en ligne, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.

Selon les déclarations du ministère de l'Intérieur, les autorités ont arrêté ou poursuivi en justice pour contenu en ligne au moins 29 personnes, dont au moins 19 femmes et un enfant, entre fin juillet et fin août, tandis que des médias et des rapports crédibles sur les droits humains ont recensé huit autres cas.

Les autorités ont retenu des accusations vagues contre les personnes ciblées, notamment des danseuses du ventre et des tatoueurs, telles qu'« atteinte à la moralité publique », « atteinte aux valeurs familiales » et « blanchiment d'argent », en raison de vidéos qualifiées d'« indécentes » publiées sur des plateformes de médias sociaux comme TikTok. (Source Human Rights Watch)

Au Malawi, un duel électoral sur fond de détresse économique

Les favoris du scrutin du 16 septembre sont l’actuel président, Lazarus Chakwera, et son prédécesseur, Peter Mutharika, dont les mandats ont été marqués par une spirale d’inflation, de pénuries et de chômage.

Au Malawi, le duel électoral indécis prévu la semaine prochaine entre le président sortant et son prédécesseur laisse peu d’espoir de changement aux habitants de ce pays d’Afrique australe emporté dans une spirale d’inflation, de pénuries et de chômage.

Parmi les 17 candidats à l’élection présidentielle du mardi 16 septembre figurent deux anciens présidents et l’actuel chef de l’Etat, Lazarus Chakwera. Les Malawiens voteront le même jour pour élire le Parlement et les assemblées locales. (Source Lemonde Afrique)

Togo : L'Assemblée nationale s’engage à renforcer la santé sexuelle et reproductive

L’Assemblée nationale a exprimé sa volonté d’accompagner le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) dans la mise en place d’un cadre législatif plus favorable à l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive.

L’UNFPA milite pour un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et chaque jeune dispose des moyens d’exprimer son potentiel. L’institution onusienne accorde également une priorité à la protection des droits humains, à l’égalité des chances et à la lutte contre les violences basées sur le genre. (Source togonews)

Gabon : Le gouvernement acte la mise en place de la taxe d’habitation

Réuni ce lundi 8 septembre 2025 au Palais du Bord de Mer, sous la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema, le Conseil des ministres a adopté des mesures phares relatives à la loi de finances. Parmi elles : l’entrée en vigueur de la taxe d’habitation et la mise en application des taxes municipales et communales. Des dispositions destinées à renforcer les ressources locales et garantir une meilleure justice fiscale.

Le président de la République a insisté sur l’urgence d’appliquer sans délai les dispositions prévues par la loi de finances. La nouvelle taxe d’habitation sera calculée selon des mécanismes « simplifiés et modulables », intégrant le niveau de revenus des contribuables afin d’éviter toute iniquité. (Source GabonMediaTime)

Congo-Kinshasa: Appel de Tshisekedi à la reconnaissance de génocides - Un aveu d'impuissance ?

Il demande la fin de l'impunité dans son pays et réclame « la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais ».

Lui, c'est Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo (RDC), qui s'exprimait ainsi au cours d'une conférence de haut niveau de l'ONU sur les droits humains, tenue le 8 septembre dernier à Genève en Suisse, en marge de la soixantième session du Conseil des droits de l'Homme.

Une requête qui traduit toute la gravité de la situation dans ce vaste pays d'Afrique centrale. Lequel est sujet, depuis des années, à une instabilité chronique dans sa partie orientale ravagée par une éprouvante guerre qui n'en finit pas de s'éterniser, et aujourd'hui sous contrôle des rebelles du M23. (Source Le Pays)

Mondial 2026 (Q) : Bataille en vue pour les places de meilleurs 2èmes

Fin de la 8ème journée des éliminatoires du Mondial 2026 mardi avec plusieurs chocs. Place désormais au bilan. La bataille pour les places de quatre meilleurs 2èmes, qualificatives pour les barrages CAF, sera très rude. Ce sera l'une des véritables attractions des deux derniers matchs qui se joueront en octobre prochain.

Après les deux matchs de la trêve internationale de septembre, certaines lignes ont bougé avec divers résultats des sélections en lice soit pour la première place ou les places parmi les quatre meilleurs 2èmes. Le Gabon conforte sa position de numéro un pour la deuxième place après son nul (0-0) face à la Côte d'Ivoire.

Mais, tout pourrait basculer pour les Panthères avec la première place dans le viseur, dans quelques semaines. Pour le moment, Pierre-Emerick Aubameyang et ses partenaires n'ont pas encore dit adieu à leur rêve de disputer directement la Coupe du monde 2026. (Source SportNewsAfrica)