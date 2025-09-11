Afrique du Nord: Ras Angela - Le point le plus septentrional d'Afrique du Nord se révèle aux visiteurs

Ras Angela, également connue sous le nom de Cap Angel, offre aux visiteurs un spectacle naturel unique où le bleu intense de la mer Méditerranée se mêle aux montagnes verdoyantes de la région.

Située à 15 km de la ville de Bizerte et à 22 km du lac Ichkeul, cette région, reconnue depuis décembre 2014 comme le point le plus septentrional d'Afrique du Nord, attire les amateurs de tourisme écologique, de pêche et de nature, séduits par ses paysages pittoresques et son atmosphère paisible.

Le site se distingue par sa combinaison exceptionnelle de plages, de falaises et de zones forestières, offrant un cadre idéal pour observer la biodiversité locale et profiter de couchers de soleil spectaculaires. Selon Idris Cherif, président de l'Association pour la protection et l'entretien du littoral de Bizerte, Ras Angela possède un potentiel touristique considérable, comparable à celui de Cape Agulhas, point le plus méridional de l'Afrique, mais peine encore à attirer un flux constant de visiteurs en raison du manque d'infrastructures et de promotion.

Malgré les efforts du ministère du Tourisme et de la société civile, le nombre de visiteurs étrangers reste limité, avec seulement une cinquantaine de touristes par mois au cours des deux dernières années. Le site souffre également de problèmes liés à l'état des routes d'accès et à la pollution de certaines plages, avec la présence de déchets plastiques et de bouteilles, freinant le développement touristique de la région.

Cependant, les perspectives sont prometteuses. Sofiane Ben Salehin, délégué régional du tourisme à Bizerte, indique que la région devrait bénéficier d'un afflux touristique croissant après l'achèvement du pont reliant les délégations de Ghezouna et de Bizerte Sud prévu pour fin 2027.

Des événements sportifs, comme des rallyes tout-terrain et des courses sur plusieurs kilomètres, sont déjà organisés pour promouvoir la destination auprès d'un public national et international.Le développement d'hébergements ruraux et familiaux dans la région est également en cours, avec plus de 100 structures prévues ou en construction, facilitant ainsi l'accueil des visiteurs et encourageant l'investissement touristique.

Les autorités locales insistent sur la nécessité d'une vision stratégique et d'une volonté politique réelle pour exploiter pleinement le potentiel de Ras Angela, afin d'en faire une destination phare du nord de la Méditerranée, à l'instar d'autres sites touristiques de renommée mondiale.Ras Angela, par sa position géographique unique et ses richesses naturelles, demeure un symbole du patrimoine tunisien et une promesse de tourisme durable et responsable pour les années à venir.