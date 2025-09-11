Tunisie: Volonté commune de promouvoir la coopération entre le pays Iran

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a affirmé qu'il a été convenu, lors d'une séance de travail tenue mercredi à Tunis avec son homologue iranien Abbas Araghchi d'activer les mécanismes susceptibles de renforcer la coopération et de préparer la tenue de la commission mixte tuniso-iranienne.

Lors d'une conférence de presse, Nafti a indiqué que la rencontre a constitué une occasion de réaffirmer la solidarité de la Tunisie et son soutien à l'Iran face à toute menace qui la viserait ou viserait la région arabo-islamique.

Il a ajouté que la réunion entre les deux délégations a permis de passer en revue les volets de coopération existants entre la Tunisie et l'Iran dans divers domaines économiques, commerciaux, médicaux et autres secteurs vitaux.

Le ministre a encore précisé que la rencontre de son homologue iranien avec le président de la République, Kaïs Saïed, a été l'occasion de réaffirmer l'excellence des relations tuniso-iraniennes et l'importance de leur développement, tout en évoquant les récents développements régionaux ainsi que les résultats des discussions avec l'Agence internationale de l'énergie atomique.

À cet égard, il a salué la reprise de la coopération entre la République islamique d'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, estimant que cela contribuerait à réduire les tensions dans la région, à ouvrir de nouvelles perspectives pour contenir les crises et à consacrer le dialogue et la diplomatie comme voie pour trouver des solutions appropriées.

La réunion a permis aussi d'aborder l'importance de conjuguer les efforts afin d'inciter la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour protéger le peuple palestinien et faire face à toutes les tentatives désespérées de déplacement forcé et aux manoeuvres visant à liquider la cause palestinienne.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Abbas Araghchi, en visite de travail à Tunis, a déclaré que les relations entre l'Iran et la Tunisie ont toujours été bonnes, fraternelles et solides, et qu'elles se sont davantage développées au cours des dernières années.

Il a souligné que cette visite a constitué une opportunité pour tenir davantage de consultations sur les relations bilatérales, notamment lors de la longue rencontre qu'il a eue avec le président de la République et des discussions détaillées avec le ministre des Affaires étrangères.

Selon lui, ces échanges ouvrent de nouvelles perspectives devant les relations entre les deux pays.

Il a insisté sur l'existence d'une réelle volonté commune de développer les relations, particulièrement dans les domaines commercial, touristique, médical, scientifique et culturel, exprimant l'espoir de voir se poursuivre les rencontres et les consultations entre responsables des deux parties.

Il a en outre annoncé qu'il a été convenu de tenir, dans les plus brefs délais, la réunion de la commission économique mixte entre les deux pays, adressant à Mohamed Ali Nafti une invitation à se rendre prochainement à Téhéran.

Concernant les évolutions régionales, le ministre iranien a affirmé que l'Iran et la Tunisie partagent des positions convergentes et qu'ils ont discuté de ces questions, en particulier de la cause palestinienne, du génocide à Gaza et des agressions contre les pays de la région.

Il a réaffirmé le soutien des deux pays à la cause palestinienne et au droit légitime du peuple palestinien, insistant sur la nécessité d'unir les efforts de tous les pays islamiques et de prendre des mesures concrètes pour mettre fin aux crimes de l'occupation et contrecarrer ses tentatives visant à déplacer la population de Gaza et de Cisjordanie.

Par ailleurs, il a condamné l'agression sioniste perpétrée hier contre le Qatar, soulignant qu'elle démontre qu'aucun pays de la région n'est à l'abri des attaques et menaces de l'occupant sioniste.