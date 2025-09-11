Egypte: Patrice Pavis au Caire - Penser le théâtre comme un Art vivant et mouvant

Invité d'honneur de la 32e édition du Festival International du Caire pour le Théâtre Expérimental, le grand théoricien français, Patrice Pavis, a livré une rencontre dense et généreuse.

Traduit et accompagné par une salle attentive, il a partagé ses réflexions sur l'adaptation, la dramaturgie, l'interculturalité et l'avenir du théâtre à l'ère du numérique.

Figure majeure des études théâtrales contemporaines, Patrice Pavis occupe une place singulière dans le paysage intellectuel mondial. Professeur émérite à l'Université de Kent, il est l'auteur du célèbre Dictionnaire du théâtre, référence incontournable des chercheurs, et de nombreux ouvrages ayant renouvelé l'approche critique du plateau, de la performance et du postdramatique.

Sa pensée, toujours en mouvement, refuse l'enfermement dans des définitions figées: le théâtre, rappelle-t-il, est un art qui ne cesse de se réinventer. C'est dans cet esprit que le festival du Caire lui a consacré une rencontre ouverte, animée par le professeur et critique marocain Khalid Amine, en présence d'un public d'artistes, de chercheurs et d'étudiants.

L'occasion d'un dialogue fécond, où Pavis a livré sans détour sa vision des enjeux actuels de la scène. Dès l'entame, il a insisté sur la délicate question de l'adaptation théâtrale. Traduire, adapter, transposer: autant de gestes qui posent des interrogations essentielles. « Pourquoi ce texte? Pour qui? Que conserver, que transformer ? », résume-t-il.

Si certains écrits sont indissociables de leur culture d'origine, d'autres peuvent être « réenracinés » dans une nouvelle culture, à condition d'en respecter l'esprit. Pour lui, l'adaptation n'est pas une simple traduction : elle engage le metteur en scène et les acteurs dans une confrontation créative avec l'œuvre.

La discussion s'est ensuite élargie aux frontières entre dramaturgie et mise en scène. Fidèle à la conception allemande du "dramaturg", Pavis décrit ce rôle comme celui d'un conseiller artistique, compagnon de réflexion du metteur en scène. L'adaptation, elle, reste attachée à l'écriture, tandis que la dramaturgie se joue dans le travail scénique et les choix concrets de plateau.

Au fil de la rencontre, Patrice Pavis a ouvert de nouvelles pistes: l'usage de la vidéo et des médias visuels dans le théâtre, qu'il juge fécond à condition d'être intégré organiquement à la dramaturgie ; le travail collectif où les textes entrent en répétition comme de simples esquisses, transformées par le groupe en créations inédites ; ou encore les rapports complexes entre cultures dominantes et dominées dans les processus d'échange artistique.

Interrogé sur les bouleversements technologiques, Pavis a réaffirmé que le numérique et l'intelligence artificielle ne remplaceront jamais l'artiste, mais peuvent devenir des outils précieux au service de l'expérimentation. Ce qui compte, insiste-t-il, ce n'est pas seulement le spectacle achevé, mais le chemin qui y mène : l'entraînement, la recherche, la confrontation des idées.

Dans un dernier mot, il a rappelé la fécondité de la sémiologie, toujours apte à nourrir l'analyse du metteur en scène, du spectateur comme du critique. Et de conclure sur une conviction forte : le théâtre demeure un art vivant, irrigué par le dialogue permanent entre la scène et son public.