Madagascar: Antalaha - Des jeunes se lancent dans l'urbanisation

11 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

À Antalaha, capitale de la vanille, la jeunesse se mobilise pour transformer son environnement. Les Jeunes Cadres d'Antalaha (JCA) ont récemment mené une vaste opération de modernisation du centre-ville, prouvant qu'un engagement citoyen peut produire des résultats concrets.

Pendant près de deux mois, les membres de l'association ont travaillé sans relâche pour redonner un nouvel éclat à la commune. Ils ont installé de nouveaux panneaux de signalisation (stop, cédez le passage, sens interdit, sens obligatoire, attention école, passage piéton, interdiction de stationner, ralentisseur, etc.) et procédé à des marquages au sol, améliorant ainsi la sécurité et l'esthétique urbaine, du quartier Ambatomitraka jusqu'à Belle Rose.

L'initiative, financée grâce aux recettes de la « Nuit de la Vanille » et au soutien de plusieurs habitants et personnalités locales, témoigne de la force du collectif. « Le développement d'une ville ou d'un pays n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, mais la responsabilité de chaque citoyen, de chaque association et de la société civile », rappelle le coordonnateur des JCA, Nerapide Jaonary.

Ce dernier souligne que cette action n'est qu'un point de départ. Les JCA ambitionnent de la renouveler chaque année pour poursuivre l'embellissement de leur ville, convaincus qu'au-delà des discours, il demeure toujours possible d'agir concrètement.

