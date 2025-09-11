Congo-Kinshasa: Une importante délégation gouvernementale attendue à Uvira pour discuter des tensions dans la ville

En RDC, une importante délégation gouvernementale arrive à Uvira jeudi 11 septembre pour discuter des tensions dans la ville. Cela faisait huit jours que la ville était bloquée par une action ville morte. Lundi, une manifestation a d'ailleurs fait un mort et une dizaine de blessés. Une partie de la société civile et les milices Wazalendo exigeaient le départ d'un officier de l'armée congolaise déployé à Uvira mais jugé proche des rebelles de l'AFC/M23, en raison de ses origines communautaires. Depuis, cet officier a quitté Uvira mais certaines tensions persistent.

C'est une importante délégation qui arrive à Uvira ce jeudi, conduite par le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani. Elle est également composée du ministre de l'Intégration régionale, Floribert Anzuluni, du ministre de l'Industrie, Aimé Boji et du ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants, Eliezer Ntambwe.

La délégation a prévu de rester trois jours sur place afin de rencontrer différents acteurs : les autorités locales et provinciales, les Forces armées de la République démocratique du Congo, des mouvements de la société civile ainsi que des représentants des milices Wazalendo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'envoi de cette délégation a été déclenché par les tensions autours de la nomination d'un officier de l'armée accusé sans preuve de proximité avec les rebelles du M23. Soutenu par sa hiérarchie, celui-ci a depuis quitté Uvira.

Un départ salué par la société civile

La société civile a salué son départ. Si la population est soulagée, explique Martin Mafikiri, de la nouvelle société civile, il reste encore de nombreux points d'insatisfaction. « On va discuter d'autres questions de débordement dans le territoire des Mwenga mais aussi de certaines localités de Kamanyola qui sont mal encadrées. Il y a plusieurs questions vraiment sécuritaires et qui affectent négativement la sécurité nationale », explique-t-il.

La question des Wazalendo sera également abordée. Cette semaine, des députés du Sud-Kivu ont rappelé que les territoires d'Uvira et de Fizi ont été le principal verrou qui a stoppé l'avancée des rebelles de l'AFC/M23 grâce à la collaboration entre l'armée et ces milices patriotes.