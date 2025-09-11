Ile Maurice: Navin Ramgoolam en Inde - Entre fidélité historique et réalités géopolitiques

La diplomatie a parfois la force des symboles. En choisissant l'Inde comme première visite officielle depuis son retour à la primature en novembre dernier, Navin Ramgoolam inscrit son mandat sous le sceau d'une continuité historique et stratégique. Sa visite d'État, du 9 au 16 septembre, s'annonce comme une séquence diplomatique majeure, tant pour ce qu'elle dit du rapport de Maurice à son partenaire privilégié que pour ce qu'elle révèle des transformations en cours dans l'ordre international.

Depuis l'Indépendance en 1968, Maurice cultive un lien particulier avec l'Inde. Ce partenariat repose sur une double matrice : un socle culturel et historique fort, issu de la diaspora, et une coopération économique et stratégique sans cesse renouvelée. New-Delhi a souvent été le premier recours de Port-Louis, qu'il s'agisse de projets d'infrastructure comme le Metro Express, de la fourniture de vaccins pendant la pandémie de Covid-19 ou encore du soutien diplomatique sur le dossier des Chagos.

L'arrivée au pouvoir de Narendra Modi en 2014 a accentué cette dynamique. En mars, lors de sa visite à Maurice - le premier déplacement d'un chef d'État depuis l'avènement de l'Alliance du changement au pouvoir -, les deux pays ont hissé leur relation au rang d'Enhanced Strategic Partnership. La visite de Navin Ramgoolam apparaît donc comme une réponse naturelle, mais aussi comme une manière de consolider ce nouvel étage dans la relation indo-mauricienne.

Si l'Inde attire aujourd'hui autant d'attention, c'est que son poids dépasse largement les cadres bilatéraux. Avec une croissance avoisinant les 6 % en 2024-2025, elle est en passe de devenir la quatrième économie mondiale en valeur nominale et la troisième en parité de pouvoir d'achat, derrière les États-Unis et la Chine. Elle s'impose désormais comme un hub technologique, industriel et financier, capable d'attirer les multinationales dans un contexte de relocalisation hors de Chine.

Mais la montée en puissance indienne ne se limite pas à l'économie. Puissance nucléaire affirmée, dotée d'un complexe industriel de défense en expansion, l'Inde a renforcé sa présence navale dans l'océan Indien afin de sécuriser les routes maritimes, contenir la piraterie et, surtout, faire contrepoids à l'influence chinoise.

Elle siège désormais aux grandes tables de la gouvernance mondiale : membre du G20, acteur clé du Quad (Quadrilateral Security Dialogue) avec les États-Unis, le Japon et l'Australie, elle est aussi, avec la Chine, la Russie et l'Iran, au sein des BRICS, membre du Groupe de coopération de Shanghai et un partenaire stratégique de nombreux pays africains à travers l'India-Africa Forum Summit.

Rampe de lancement

Dans ce contexte, la visite de Navin Ramgoolam dépasse largement la dimension bilatérale. Maurice cherche à s'arrimer à une puissance montante qui redessine les rapports de force mondiaux, espérant trouver dans ce rapprochement à la fois un rempart sécuritaire et une rampe de lancement économique.

Le programme du déplacement illustre cette ambition. À Mumbai, hier, Navin Ramgoolam a interagi avec les businessmen indiens lors d'un forum économique destiné à dynamiser les échanges commerciaux et à renforcer l'attractivité des investissements croisés, notamment dans le secteur financier.

Demain, il rencontrera Narendra Modi à Varanasi, un cadre hautement symbolique, la ville sainte chère au Premier ministre indien. Les étapes prévues à Ayodhya et Tirupati s'inscrivent, elles aussi, dans une logique culturelle et identitaire où le politique se mêle au religieux.

Plus concrètement, plusieurs accords seront signés par la délégation première-ministérielle, allant de la coopération énergétique et la recherche océanographique dans la Zone économique exclusive mauricienne à la transformation digitale et la réforme de la fonction publique, en passant par le renouvellement du programme des Petits projets de développement et le lancement de nouveaux partenariats universitaires.

Ces chantiers touchent à des secteurs clés de la modernisation de l'économie mauricienne et traduisent une volonté d'accélérer des transitions majeures en s'appuyant sur l'expertise indienne.

La relation indo-mauricienne reste néanmoins marquée par une forte asymétrie. Maurice bénéficie du parapluie diplomatique et sécuritaire de l'Inde, mais au prix d'une dépendance croissante. La présence indienne à Agaléga, officiellement présentée comme un projet de coopération maritime, est perçue par certains observateurs comme une projection militaire stratégique de New-Delhi dans l'océan Indien, avec des implications sensibles pour la souveraineté mauricienne.

De la même manière, si le soutien de l'Inde sur les dossiers internationaux - notamment les Chagos - constitue un atout précieux, il conforte aussi une logique où Port-Louis se range systématiquement derrière la diplomatie indienne, au risque de limiter sa marge de manœuvre. C'est tout le dilemme d'une petite nation insulaire dans un monde multipolaire: comment préserver son autonomie stratégique tout en profitant d'un partenariat privilégié ?

Cette visite répond également à une logique politique intérieure. En faisant de l'Inde sa première destination bilatérale, Navin Ramgoolam se présente comme l'homme d'État capable de renouer avec les grands partenaires historiques et de garantir la stabilité diplomatique. Il envoie ainsi un message de continuité et de crédibilité à un moment où Maurice traverse des turbulences économiques et institutionnelles.

Mieux, ce déplacement a par ailleurs une portée symbolique plus intime. En réactivant le lien émotionnel qu'une partie de la population entretient avec l'Inde, le Premier ministre mauricien capitalise sur une fibre identitaire qui a souvent pesé dans les équilibres électoraux. La visite est donc autant une opération diplomatique qu'un exercice de légitimation politique.

L'enthousiasme protocolaire ne doit toutefois pas masquer les risques. Les accords annoncés doivent être évalués au prisme des enjeux de souveraineté et de co-développement, et non comme de simples gestes d'alignement. La coopération énergétique, la gestion des données stratégiques dans le numérique ou la recherche maritime sont autant de domaines où l'équilibre des intérêts doit être clairement établi pour éviter une dépendance structurelle.

Au-delà des symboles et des protocoles, l'enjeu est désormais clair : transformer la proximité avec l'Inde en dividendes tangibles pour l'économie et la société mauricienne, sans que le pays ne perde sa liberté de manœuvre. La véritable portée de cette visite se mesurera à la capacité de Maurice à rester un partenaire respecté plutôt qu'un simple pion stratégique, à diversifier ses alliances et à s'affirmer comme acteur autonome dans un monde multipolaire.