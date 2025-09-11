Tunisie: Le CA prépare la réception du CSS - Les voyants au vert

Après avoir compris les enjeux, exploré et sondé plus d'une piste de réflexion pour l'avenir avant de s'y engouffrer, le CA peut à présent se projeter, à commencer par bien figurer à la réception du Club Sportif Sfaxien, par le passé coriace au moment d'affronter les Clubistes dans leur fief de Radès.

Pour meubler la fenêtre internationale, le Club Africain a donc effectué un stage à Aïn Draham, ledit rassemblement d'une semaine s'étant achevé samedi dernier. Et en prévision de la reprise qui interviendra en fin de week-end avec le classico face au CSS à Radès dans le cadre de la 5e journée de L1, Faouzi Benzarti n'a pas ménagé ses troupes à Aïn Draham, sollicitant des organismes qui en avaient bien besoin. Passons à présent à l'actualité du CA.

Concernant le litige en rapport avec le transfert de l'international libyen, Oussema Al Shremi, milieu des « Chevaliers de la Méditerranée », son passage au CA ne saurait être remis en question, sachant que l'option de reconduction au sein d'Asswehly SC n'a pas été validée dans les délais impartis. En clair, pour le club libyen, la clause de prolongation de contrat est caduque, sauf que le joueur va s'exposer à une sanction, une amende dont il devra s'acquitter, puis obtenir son certificat international de transfert dans la foulée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mahmoud et Romdhane quasiment rétablis

Volet groupe de joueurs, Houssem Hassan Romdhane est pris en charge par les kinésithérapeutes en attendant de retrouver les répétitions groupées, et ce, afin de totalement récupérer de sa souffrance au niveau des adducteurs.

A propos de Sadok Mahmoud, le milieu offensif clubiste s'est, quant à lui, vu imposer un traitement à la carte à Aïn Draham et il rejoindra le groupe très bientôt. Concernant le piston ghanéen Saidou Khan à présent, là aussi, le stage de Aïn Draham a permis au staff technique de lui concocter un programme complet orienté sur la vélocité tout en soignant son endurance.

Hammami enrôlé en attendant Kordi et Fodé

Quid de la fin du mercato maintenant? Chapitre recrues, outre l'attaquant de l'ASOE, Rayan Hammami, enrôlé récemment, le jeune transfuge de Hanovre, Anes Kordi, soumis depuis peu au jugement de Faouzi Benzarti et possible signataire au profit du CA, sachant que ce milieu n'a que 19 ans et a une belle marge de progression devant lui, l'attaquant malien, Fodé, âgé lui aussi de 19 ans, a déjà percé en signant un but avec les élites, en amical face au CSS.

Ce faisant, d'ici à le voir signer en faveur du CA il n'y a qu'un pas à franchir, une décision qui revient aux recruteurs clubistes et surtout au plateau technique du club de Bab Jedid. Et pour rester sur le staff clubiste, Othman Najjar, adjoint de Faouzi Benzarti, vient d'être sélectionné parmi les futurs détenteurs du grade de CAF Pro A, le plus haut degré pour un technicien professionnel.

Après avoir compris les enjeux, exploré et sondé plus d'une piste de réflexion pour l'avenir avant de s'y engouffrer, le CA peut à présent se projeter, à commencer par bien figurer à la réception du CSS, par le passé coriace au moment d'affronter les Clubistes dans leur fief de Radès.