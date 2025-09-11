Sénégal: Les niveaux de violences basés sur le genre jugés «alarmants» selon un centre de recherche

Les niveaux de violences basés sur le genre sont jugés « alarmants » au Sénégal, constate le Centre de recherche pour le développement international du Canada, après la compilation de plusieurs études réalisées entre 2021 et 2025 dans différentes régions du pays. Ces résultats ont été présentés au cours d'une rencontre de deux jours qui portait sur la santé reproductive des adolescentes.

Au Sénégal, 32 % d'adolescentes disent avoir été victimes d'attouchement sexuel. C'est la violence basée sur le genre la plus fréquente, selon une enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1 332 adolescentes. Mais il y a aussi le mariage de mineures. En 2019, il concernait un mariage sur cinq, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie.

Des taux élevés et qui grimpent suivant les régions, comme l'explique Marie Glorieuse Ingabire, directrice régionale du Centre de recherche pour le développement international pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. « Les taux d'excision avoisinent 70 %. On a vu aussi des taux de mariage des jeunes de moins de 18 ans qui sont quand même aussi élevés, à plus de 65 %. Ces statistiques, en particulier, c'était un projet qui était mené dans la région de Kolda, au sud du pays. Toutes ces statistiques nous interpellent », s'alerte Marie Glorieuse Ingabire.

Lundi et mardi, des chercheurs, des groupes de jeunes, des représentants des autorités locales et des ministres de la Santé et de la Justice ont planché ensemble sur une série de recommandations pour mieux lutter contre le phénomène. Parmi les propositions : introduire les questions de santé reproductive dans les programmes scolaire mais aussi améliorer la sensibilisation, notamment auprès des chefs religieux.

