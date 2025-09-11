Sénégal: Les niveaux de violences basés sur le genre jugés «alarmants» selon un centre de recherche

11 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Léa-Lisa Westerhoff

Les niveaux de violences basés sur le genre sont jugés « alarmants » au Sénégal, constate le Centre de recherche pour le développement international du Canada, après la compilation de plusieurs études réalisées entre 2021 et 2025 dans différentes régions du pays. Ces résultats ont été présentés au cours d'une rencontre de deux jours qui portait sur la santé reproductive des adolescentes.

Au Sénégal, 32 % d'adolescentes disent avoir été victimes d'attouchement sexuel. C'est la violence basée sur le genre la plus fréquente, selon une enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1 332 adolescentes. Mais il y a aussi le mariage de mineures. En 2019, il concernait un mariage sur cinq, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie.

Des taux élevés et qui grimpent suivant les régions, comme l'explique Marie Glorieuse Ingabire, directrice régionale du Centre de recherche pour le développement international pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. « Les taux d'excision avoisinent 70 %. On a vu aussi des taux de mariage des jeunes de moins de 18 ans qui sont quand même aussi élevés, à plus de 65 %. Ces statistiques, en particulier, c'était un projet qui était mené dans la région de Kolda, au sud du pays. Toutes ces statistiques nous interpellent », s'alerte Marie Glorieuse Ingabire.

Lundi et mardi, des chercheurs, des groupes de jeunes, des représentants des autorités locales et des ministres de la Santé et de la Justice ont planché ensemble sur une série de recommandations pour mieux lutter contre le phénomène. Parmi les propositions : introduire les questions de santé reproductive dans les programmes scolaire mais aussi améliorer la sensibilisation, notamment auprès des chefs religieux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.