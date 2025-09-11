Cote d'Ivoire: Présidentielle - Simone Ehivet pourra utiliser l'appellation «Simone Ehivet Gbagbo»

En Côte d'Ivoire, cinq candidats sont en lice pour la présidentielle du 25 octobre. Parmi eux, deux femmes, dont une bien connue du grand public : Simone Ehivet, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo. Le divorce a été prononcé par un tribunal il y a deux ans. En août 2022, l'ancienne première dame a créé son parti, le Mouvement des générations capables (MGC).

En déposant son dossier de candidature, elle a apposé son nom politique, « Simone Ehivet Gbagbo ». Le PPA-CI, le parti de l'ancien président, avait saisi le Conseil constitutionnel pour demander la suppression de son nom d'épouse afin d'éviter toute confusion pour les électeurs. Mais finalement, statu quo. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé

Lundi 8 septembre, le Conseil Constitutionnel de Côte d'Ivoire s'est jugé incompétent pour trancher sur la suppression de la mention « épouse Gbagbo » pour la candidature de l'ancienne première dame. « La contestation de l'état civil ne relève pas de la compétence du Conseil constitutionnel », a expliqué Chantal Camara, la présidente de cette institution.

« Intérêt politique »

Pour ses affiches de campagne, la candidate du Mouvement des générations capables pourra donc utiliser l'appellation « Simone Ehivet Gbagbo ». « Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent alors que Simone Ehivet n'a pas l'autorisation d'un tribunal et malgré son divorce », s'indigne Me Habiba Touré, l'avocate de Laurent Gbagbo. Au-delà du débat juridique, la question est surtout politique : « Simone Ehivet est connue politiquement sous le nom de Simone Gbagbo : garder cette appellation représente un intérêt politique pour elle », affirme le juriste Geoffroy-Julien Kouao.

« Confusion »

Ensuite, dans un contexte où la gauche est éclatée et où le dossier de l'ancien président a été recalé, « le nom Gbagbo peut lui être électoralement bénéfique », poursuit cette source. « L'étiquette Gbagbo peut créer la confusion ou l'adhésion chez certains électeurs, en milieu rural », regrette un proche de Laurent Gbagbo, qui redoute un mauvais aiguillage de certaines voix le jour du vote.