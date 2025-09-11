Maroc: Le marocain Ora Technologies rachète Cathedis pour renforcer sa stratégie en matière de super-applications

La startup marocaine Ora Technologies, spécialisée dans les super-applications, a acquis la plateforme de livraison à domicile Cathedis, basée à Casablanca, pour un montant non divulgué.

La startup marocaine Ora Technologies a acquis la plateforme de livraison de dernier kilomètre Cathedis, basée à Casablanca, pour un montant non divulgué, renforçant ainsi sa volonté de construire un écosystème intégré de commerce électronique et de fintech.

Fondée en 2023 par Omar Alami, Ora exploite une application multiservice combinant les paiements de pair à pair, le commerce électronique, les services à la demande, le chat et les réseaux sociaux. Sa plateforme de livraison de nourriture Kooul a attiré plus de 15 000 utilisateurs actifs au cours des dix derniers mois, tandis qu'Ora Cash, son portefeuille mobile universel, a ouvert plus de 50 000 comptes en cinq mois. Les coureurs utilisent également Ora Cash pour numériser le système dominant de livraison en espèces au Maroc.

Ora a levé 1,9 million de dollars en mars dans le cadre d'un financement de pré-série A, suivi d'une série A de 7,5 millions de dollars en juillet pour développer la logistique et renforcer son infrastructure de paiement numérique. L'accord avec Cathedis permet d'internaliser les opérations de livraison, donnant à Ora le contrôle direct de la logistique pour Kooul et intégrant le paiement et la livraison dans une plateforme unique.

Points clés à retenir

L'acquisition de Cathedis par Ora met en évidence la convergence croissante du commerce électronique, de la logistique et de la fintech dans l'économie numérique du Maroc. En associant un portefeuille mobile à la livraison au dernier kilomètre, Ora se positionne pour conquérir une plus grande part du marché de la vente au détail en ligne en forte croissance dans le pays, où le paiement à la livraison reste la méthode de paiement dominante.

L'intégration des capacités logistiques de Cathedis permet de mieux contrôler l'une des parties les plus coûteuses et les plus complexes des opérations de commerce électronique. Pour Ora, cela crée un modèle verticalement intégré : des paiements numériques via Ora Cash à la livraison physique via Kooul et Cathedis. L'opération est également le signe d'une consolidation de l'écosystème des startups au Maroc, où les plateformes s'efforcent de passer à l'échelle supérieure et d'exploiter les effets de réseau.

Avec plus de 9 millions de dollars levés en 2025, Ora dispose du soutien financier nécessaire pour réaliser ses ambitions de super-application. Le succès dépendra de l'exécution dans les domaines de la logistique et des paiements, où des acteurs bien établis comme Jumia et des fintechs mondiales se disputent également des parts de marché.