Sénégal: Nouvelle dynamique au ministère de la Culture - Amadou BA, un espoir pour les acteurs culturels

La nomination de Monsieur Amadou BA à la tête du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme suscite de réels espoirs parmi les professionnels du secteur. Député à l'Assemblée nationale et juriste reconnu, le nouveau ministre hérite d'un portefeuille stratégique, au coeur de la vision « Sénégal 2050 ».

Son profil, salué pour son intégrité et son engagement, laisse entrevoir une volonté politique affirmée de restaurer la place de la culture dans les politiques publiques. Ce changement est perçu comme une réponse aux attentes de nombreux acteurs, notamment les animateurs culturels et conseillers aux affaires culturelles, longtemps marginalisés malgré leur rôle essentiel dans l'animation territoriale et la valorisation du patrimoine.

Formés à l'École nationale des Arts et Métiers de la Culture (ENAMC), ces professionnels dont 69 sont actuellement sans emploi sont pourtant indispensables au bon fonctionnement des centres culturels régionaux. Leur expertise, alliant planification, médiation et gestion de projets, est cruciale pour renforcer la cohésion nationale et développer les industries culturelles et créatives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Alors que le ministère fait face à un déficit de personnel qualifié et maintient paradoxalement des retraités à leur poste, l'heure est à la refondation. Le nouveau ministre est ainsi attendu sur le terrain du recrutement, de la gouvernance efficace et de la reconnaissance des corps formés par son département.

L'espoir est grand que sous son impulsion, la culture devienne un véritable levier de souveraineté et d'épanouissement collectif, conformément à la vision portée par le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, autour du triptyque « Jub, Jubal, Jubanti ».