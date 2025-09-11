Cameroun: Paul Atanga Nji révèle 37 ans de loyauté envers Paul Biya dans son livre autobiographique

11 Septembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, officie depuis 2018 comme gardien de l'ordre et de la stabilité au Cameroun. Aujourd'hui, il dévoile une facette plus personnelle de son engagement avec la publication d'un livre intitulé « Atanga Nji Paul, 37 ans de fidélité sans faille au Président Paul Biya et aux institutions républicaines ». Paru le 10 septembre 2025, cet ouvrage autobiographique retrace son parcours et son dévouement indéfectible envers le chef de l'État.

Dans ce récit, Atanga Nji revient sur son rôle clé au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), où il a représenté les intérêts du parti dans les régions anglophones. Son ascension politique, marquée par une loyauté absolue envers Paul Biya, l'a conduit à des postes stratégiques, notamment celui de ministre de l'Administration territoriale, où il supervise la sécurité intérieure et le processus électoral .

Le livre intervient à un moment politique crucial, alors que le Cameroun se prépare pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Atanga Nji y défend sa vision d'un État fort et unitaire, évoquant son combat pour « le respect de la légalité républicaine ». Cette publication offre un éclairage sur les coulisses du pouvoir et les défis auxquels le gouvernement fait face, notamment la crise anglophone et les critiques internationales .

L'ouvrage, promu jusqu'au 6 novembre 2025, souligne également le rôle du ministre dans la coordination des élections et la répression des discours de haine, des thèmes qu'il a abordés récemment lors de la conférence des gouverneurs en juillet 2025 . À travers ce témoignage, Atanga Nji aspire à légitimer son action et à consolider l'héritage de Paul Biya.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.