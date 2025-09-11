Congo-Kinshasa: Environ 14 000 personnes privées d'eau potable à Buleusa

Plusieurs localités du groupement d'Ikobo, territoire de Walikale (Nord-Kivu) sont privées d'eau potable depuis environ un mois. La pénurie fait suite à une répétition de pannes sur le réseau d'adduction, a indiqué la société civile mercredi 10 septembre.

Au plus fort des combats entre les rebelles du M23 et les groupes locaux d'auto-défense dans la région, le point de captage, situé sur le mont Mulema, avait subi d'importants dommages. Depuis lors, l'organisation locale COGEP tente des réparations, sans succès.

« Le besoin le plus urgent, c'est celui de l'eau potable. Dans le groupement, il y a plus ou moins 14 mille habitants qui sont affectés par cette pénurie, notamment Buleusa, Katrisa, Kilambo, Bukumbirwa, Rusamambu, Bushimba. Vraiment, l'eau c'est une grande difficulté, la population en est privée », a déclaré Grace Burutere, leader communautaire et membre de la société civile de Buleusa.

La société civile, noyau de Buleusa, alerte sur la situation et en appelle à une urgente intervention des autorités et des partenaires.

Grace Burutere veut que les différents partenaires et les autorités appuient l'initiative locale de l'organisation COGEP en lui dotant d'une machine de fusion, susceptible de permettre des interventions en cas de pannes.