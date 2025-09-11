Afrique: Présidence de l'Algérie du CPS de l'UA - Un engagement constant et des approches efficaces au service des causes du continent

ALGER — Conformément aux hautes instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie a consacré sa présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), pour le mois d'août, à la défense des questions sécuritaires figurant en tête des préoccupations du continent et à la promotion de mécanismes appropriés et efficaces pour faire face aux menaces auxquelles sont confrontés ses peuples et ce, dans le cadre des engagements constants et inébranlables de la diplomatie algérienne en faveur du renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique.

La présidence algérienne du Conseil de paix et de sécurité (CPS), dirigée par l'ambassadeur et représentant permanent de l'Algérie auprès de l'UA, M. Mohamed Khaled, s'est illustrée par la tenue de sept (7) réunions au niveau des représentants permanents, d'une réunion au niveau des experts, ainsi que par l'organisation d'une mission de terrain en République du Soudan du Sud.

Durant sa présidence, l'Algérie a mis l'accent sur le renforcement des consultations avec les structures de l'UA concernées par la gouvernance, la paix, la sécurité et les droits de l'Homme, ce qui a abouti à l'élaboration d'une feuille de route commune pour la coordination des initiatives. Elle a également appelé les Etats membres à soutenir le "Rapport sur la gouvernance en Afrique", dont le forum des chefs d'Etat et de Gouvernement est présidé par M. le président de la République jusqu'en février 2026.

Sur proposition de l'Algérie, le Conseil a appelé la Commission de l'UA, en coordination avec la plateforme de l'Architecture africaine de gouvernance (AGA), l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), le Sous-comité des droits de l'Homme, de la démocratie et de la gouvernance, ainsi que le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), à élaborer une matrice globale répertoriant tous les cadres juridiques de l'UA relatifs à la gouvernance, aux droits de l'Homme, à la paix et à la sécurité.

Dans le cadre de ses initiatives, l'Algérie a consacré une réunion à l'éducation dans les zones de conflit. Le CPS a souligné, lors de cette réunion, la nécessité de redoubler d'efforts à l'échelle nationale et régionale pour protéger le droit des enfants à l'éducation, appelant la Commission de l'UA à élaborer une politique continentale visant à garantir ce droit en temps de conflit et à mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la continuité de l'enseignement en situation d'urgence.

Le CPS a également adopté, pour la première fois, les termes de référence (TdR) de ses deux sous-comités chargés respectivement de la lutte contre le terrorisme et de la reconstruction et du développement post-conflit (RDPC), saluant la direction judicieuse et le rôle efficient du Coordinateur de l'UA pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et demandant à la Commission de l'UA d'intensifier ses efforts en vue d'une mise en oeuvre intégrale des recommandations contenues dans ses rapports et adoptées par le Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA.

A l'initiative de l'Algérie, le CPS a aussi décidé, lors de sa réunion consacrée au système d'alerte précoce, de créer une carte continentale de la sécurité, étant un outil efficace d'appui à la prise de décisions à caractère préventif et anticipatif, mais aussi un mécanisme de mise à jour continue des menaces et risques pour garantir une réponse rapide, réduire les menaces et prévenir l'escalade des crises sur le continent.

Le Conseil a, par ailleurs, salué "Les Principes Directeurs de l'Algérie" sur le financement du terrorisme, adoptés par le Conseil de sécurité de l'ONU, appelant les Etats membres à s'y conformer, étant une référence officielle qui incarne l'engagement constant de l'Algérie dans la lutte antiterroriste et reflète sa place de premier plan sur la scène internationale en la matière.

L'Algérie a clôturé sa présidence par une réunion consultative entre les membres du Conseil et le Groupe africain au Conseil de sécurité des Nations unies (A3+), laquelle a constitué une plateforme centrale permettant aux deux parties de renouveler la dynamique de travail et de coordination, en vue de concrétiser la sécurité et la stabilité dans le continent et de défendre ses intérêts au sein des instances onusiennes.

Le bilan de la présidence par l'Algérie du conseil reflète son engagement constant en faveur d'une approche sécuritaire proactive, basée sur la coordination et la coopération, pour un continent sûr, prospère et stable.