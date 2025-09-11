Afrique: IATF - Signature d'un accord de coopération algéro-tunisien dans le domaine de l'imprimerie et de l'industrie papetière

ALGER — Un protocole de coopération stratégique a été signé, mardi, en marge des activités de la Foire commerciale intra-africaine (IATF), entre l'Algérie et la Tunisie dans le domaine de l'impression de livres, en appui aux échanges culturels et cognitifs bilatéraux, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

La cérémonie de signature du protocole de coopération entre l'Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG) d'Algérie et Maghreb Stone Paper de Tunisie a été présidée par le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, en présence du ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, M. Kamel Rezig, du ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, M. Tayeb Zitouni et du Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache.

Ce protocole, qui constitue "une démarche qualitative pour le renforcement de la coopération industrielle et commerciale entre les deux pays", stipule la conclusion d'un accord annuel portant sur l'impression des livres entre les deux pays, en appui à l'échange culturel et cognitif, précise-t-on de même source.

Le protocole prévoit également le lancement d'un projet d'investissement prometteur consistant en "la création d'une usine de papier-pierre en partenariat, avec un investissement sur une durée de trois (3) ans et des composants 100% algériens, ce qui permettra de garantir la disponibilité de la matière première, de réduire la dépendance à l'importation et d'élargir les partenariats communs dans les domaines de l'imprimerie, de l'édition et de l'emballage.

Ce protocole vise à garantir "la distribution mutuelle des produits et l'accès aux marchés africains et arabes" selon une approche fondée sur le principe "gagnant-gagnant", ainsi que le transfert de technologies et d'expertises, et l'échange des connaissances dans les domaines de l'impression moderne et de l'édition, note le communiqué.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération sur la base de la qualité, de la compétitivité et du respect des délais de livraison, afin de fixer et d'adapter les objectifs annuels communs à l'évolution du marché, formulant l'espoir que cet accord puisse "traduire la volonté politique commune d'élargir la coopération bilatérale à des dimensions économiques industrielles et culturelles prometteuses".

Cet accord reflète, ajoute le communiqué, l'approche du ministère de la Culture et des Arts, qui vise à asseoir une base économique et culturelle solide, fondée sur la diversification et l'innovation, contribuant au développement des industries culturelles et créatives et ouvrant de nouvelles perspectives de coopération et d'échanges bilatéraux, où la culture se place au coeur du processus de développement.