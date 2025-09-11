Afrique: IATF - Des prestations artistiques algériennes variées illuminent la cérémonie de clôture

ALGER — Des spectacles folkloriques variés, reflétant la richesse du patrimoine culturel algérien, ont été au programme de la cérémonie de clôture de la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine 2025, organisée mercredi au Palais des Expositions des Pins maritimes à Alger.

Au rythme entraînant des genres "aâlaoui", "targui" et "kabyle", les prestations qui ont animé cette clôture ont apporté une touche artistique singulière à cette importante manifestation économique, couronnée d'un grand succès.

En plus de la diversité des styles, la beauté et l'élégance des costumes traditionnels algériens, représentatifs des différentes régions d'Algérie, ont également été mises en avant, exprimant ainsi, l'immensité de son territoire et la singularité de son héritage.

Aux côtés de la gandoura constantinoise brodée de fil doré et la robe kabyle réputée pour ses couleurs vives et éclatantes, le costume traditionnel masculin a lui aussi trouvé sa place, composant une belle fresque harmonieuse qui a séduit le public fraternel, d'Algériens et d'Africains.

Les invités de l'Algérie n'ont pas caché leur admiration face aux prestations des troupes de danse, créant une ambiance festive et d'inoubliables moments de joie et de convivialité qui resteront gravés dans les esprits.

Ce beau moment de détente qui a permis au public de se délecter, s'inscrit dans le cadre d'un programme d'animations culturelles et artistique baptisé, "CANEX AFRICA", destiné à accompagner la 4e IATF durant son déroulement, du 4 au 10 septembre.

Ainsi, mardi soir à l'Opéra d'Alger, un concert de musique à plusieurs couleurs a été présentée sous le thème de, "L'Afrique dans les bras de l'opéra".

Ce méga spectacle a vu se succéder plusieurs jeunes talents qui ont rendu différents extraits de chants d'opéras universels, de pièces de musique andalouses, de passages dans la variété algériennes et de chansons populaires africaines.

Dans la même dynamique, l'exposition collective, "Empreintes africaines" organisée au pavillon Gourara de la société algérienne des foires et expositions (SAFEX) a réuni 18 artistes plasticiens, issus de différentes générations, venus d'Algérie et d'autres pays du continent.