Afrique: IATF 2025 - Présence hautement remarquée du ministère de la Culture et des Arts

ALGER — Le pavillon du ministère de la Culture et des Arts aura été l'une des attractions principales au Palais des Expositions des Pins Maritimes, lors des Journées créatives africaines "Canex Week-end 2025", accompagnant la quatrième Foire commerciale Intra-africaine (4-10 septembre).

Conçu dans une vision hautement esthétique et technique qui met en valeur la richesse et la diversité du patrimoine culturel matériel et immatériel algérien, le pavillon du département de la Culture et des Arts a connu, durant six jours, une affluence importante de visiteurs des différents pays participants à cet événement international majeur.

Judicieusement aménagé de manière à mettre en valeur les productions et les créations des différentes institutions culturelles et artistiques sous tutelle, à l'instar de l'Office national de la Culture et de l'Information (ONCI), le Centre algérien du Cinéma (CAC), le Centre des Arts et de la Culture du Palais des Raïs et autres musées nationaux, ce bel espace était animé par une équipe dynamique qui fournissait aux visiteurs des explications complètes quant aux contenus des expositions.

Ces organismes culturels représentés au stand du ministère, ont mis en lumière la dynamique de la production culturelle et artistique algérienne dans divers domaines comme le cinéma, le théâtre, les spectacles et les arts visuels, ainsi que les antiquités, a-t-on constaté sur place.

Plusieurs musées nationaux, tels que le Centre d'interprétation à caractère muséal du Costume traditionnel algérien (Tlemcen) et le Musée public national des Arts et Expressions (Palais Ahmed-Bey à Constantine), ont proposé des visites virtuelles de leurs espaces respectifs, à travers des présentations en trois dimensions et via la réalité virtuelle augmentée, permettant ainsi, par des moyens de technologie avancés de préserver la mémoire et le patrimoine national.

Le Pavillon de la Culture et des Arts a également abrité une exposition d'arts visuels avec la participation de 18 artistes d'Algérie et d'autres pays africains, alors qu'un autre espace y a présenté les expériences de créateurs de mode qui préservent le patrimoine vestimentaire africain avec une touche de modernité en phase avec les tendances du moment, outre l'organisation d'ateliers d'écriture créative avec la participation d'un groupe de romanciers algériens et d'autres pays d'Afrique et de concours de cinéma et de livres destinés aux jeunes.

D'autre part, l'espace "L'usine à musique" s'est ouvert sur diverses expériences artistiques pour les jeunes participants, au-delà de l'espace réservé aux "spectacles musicaux" en direct, équipé des dernières technologies, favorisant ainsi, les rencontres et les échanges d'expériences artistiques.

La Sous-directrice de la Distribution de la Production culturelle au ministère de la Culture et des Arts, Mme Wassila Bouhelassa, a déclaré à l'APS que "la conception du stand reflétait la vision du ministère de mettre en valeur l'identité culturelle algérienne dans sa richesse et la diversité de ses composantes".

Cette option nous a conduit, a-t-elle poursuivi, à "adopter un carré interactif et dynamique, mêlant authenticité, modernité et technologie, utilisant des techniques scénographiques modernes, un éclairage artistique judicieux et des avenants ornementaux basés sur l'intelligence artificielle et l'affichage numérique, rappelant que le stand constituait "une vitrine culturelle présentant la mosaïque du patrimoine culturel et artistique algérien, avec un accent sur les dimensions africaines".

La représentante du ministère de la Culture et des Arts, a indiqué que le pavillon accueillait quotidiennement de nombreuses activités d'institutions et d'organismes culturels relevant du ministère.

Ces activités ont consisté, six jours durant, en un "programme quotidien ouvert au public dans plusieurs domaines, comprenant des soirées musicales, des colloques intellectuels dont un sur « la réalité de l'édition et de la distribution en Afrique », des expositions d'art, des ateliers artistiques, ainsi que des espaces dédiés à l'exposition de nouvelles oeuvres et livres dans diverses spécialités littéraires et scientifiques".