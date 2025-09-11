Algérie: Festival 'DZ Fest' - Hommage prévu à la 'rockeuse du désert' Hasna El Becharia

10 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

BECHAR — Un hommage sera rendu à la défunte artiste, Hasna El Becharia (1950-2024), à l'occasion de la 3eme édition du Festival algérien des arts et culture "DzFest", prévu du 14 au 27 septembre, à Londres et Nottingham en Grande Bretagne, a-t-on appris auprès des organisateurs.

"Nous prévoyons l'organisation d'un hommage à la défunte artiste Hasna El Becharia, décédée le 1 mai 2024 à Bechar, au cours de notre manifestation "DZ Fest", qui aura lieu dans les villes de Londres et Nottingham, avec la participation d'une cinquantaine d'artistes algériens résidant à l'étranger, a indiqué à l'APS, lors d'un entretien téléphonique, Rachida Lamri, fondatrice et présidente de l'association Culturama, principale organisatrice de ce festival dédié à la promotion du patrimoine culturel algérien.

Des projections suivies de débats du film-documentaire, "La rockeuse du désert", de la réalisatrice algéro-canadienne, Sara Nacer, est au menu aussi de l'évènement, a-t-elle encore fait savoir.

Et d'ajouter: "Cette oeuvre cinématographique, d'une durée d'une heure et quinze minutes, récompensée par plusieurs prix internationaux et tournée sur une période de près de dix ans, dresse le portrait de la défunte Hasna El Becharia, seule femme à jouer avec dextérité du guembri, unique instrument à cordes de la musique et danse Diwane".

La troisième édition du festival "DzFest" mettra à l'honneur la richesse du patrimoine algérien à travers une série d'activités culturelles.

Le programme prévoit des concerts de musique traditionnelle, notamment avec le groupe "Gaada Diwane Béchar" et la chorale "Amal", fondée par des artistes algériens au Royaume-Uni.

Fondée en 2013, l'association "Culturama" oeuvre à valoriser les traditions et expressions contemporaines de l'identité algérienne, avec un accent particulier sur les cultures du Grand Sud.

