Afrique: IATF 2025 - Méga concert de musique à Alger, dédié aux invités africains

ALGER — Un méga concert de musique dédié aux invités de l'IATF 2025, rassemblant des extraits de chefs d'oeuvres symphoniques, des chansons andalouses, de la variété algérienne et des chants populaires africains, a été animé, mardi soir à Alger, par l'Orchestre symphonique et la chorale polyphonique de l'Opéra d'Alger, devant un public nombreux.

En présence du ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, du directeur exécutif du Fonds pour le Patrimoine mondial africain, le Docteur Albino Jopela et de l'experte en Patrimoine mondial, Rim Kelouaze, ce concert, accueilli à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh sous le thème de "l'Afrique dans les bras de l'Opéra", a été organisé dans le cadre du programme culturel "Canex" accompagnant la quatrième Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025).

Durant près de deux heures, ce méga spectacle a réuni une pléiade de jeunes talents, soutenus par l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger et le Choeur polyphonique de la Wilaya d'Alger, dirigés par le maestro, Lotfi Saïdi.

La jeune soprano, Dina Sirine Khiari, le ténor Billel Sahraoui, la chanteuse andalouse Sabrina Lounis Khodja, le violoniste virtuose Fakhr-eddine Mahala, la voix du Sud algérien Djamila Mansouri et le chanteur chaâbi, Zouhir Mazari ont brillamment célébré cette soirée algérienne aux dimensions africaines et mondiales.

Un programme consistant en une randonnée onirique d'une dizaine de stations, a donné du plaisir au public, en cette veille de clôture de l'IATF 2025.

La soprano Dina Sirine Khiari et le ténor Billel Sahraoui, ont rendu des extraits de, chefs d'oeuvres de la musique classique universelle, rappelant notamment le génie créatif de Gioacchino Rossini (1792-1868), Francesco Sartori (1957), Georges Bizet (1938-1875), Eduardo Di Capua (1865-1917) et Giuseppe Verdi (1813-1901).

Sabrina Lounis Khodja a, pour sa part, restitué quelques classiques de la musique andalouse, alors que le violon de Fakhr-eddine Mahala a ramené à la mémoire la voix pleine et mélodieuse d'Ahmed Wahbi (1921-1993).

Djamila Mansouri et sa voix cristalline, a réveillé le souvenir du regretté Othmane Bali (1953-2005) et Zouhir Mazari, qui a laissé de côté sa casquette de chef de Choeur pour enfiler, le temps d'une prestation, celle d'un cheikh de la chanson chaâbi, a interprété quelques pièces d'anthologie dans le genre chaâbi, rendant ainsi hommage à Cheikh El Yamine Haïmoune (1947-2019).

Le spectacle s'est terminé dans l'euphorie avec la pièce "Carmina Burana" du compositeur allemand, Karl Orff (1895-1982), une musique pleine de détermination sur laquelle le regretté professeur Rabah Kadem (1948-2021) avait monté un texte aux consonances et intonations patriotiques, évoquant avec force, la résilience du peuple algérien à en découdre avec les abjections et la barbarie de l'occupant français.

Le public qui, durant toute la soirée, a eu du bon répondant, savourant dans la délectation tous les instants de ce concert dédié aux invités africains de l'Algérie durant l'IATF 2025, a interagi avec l'Orchestre symphonique et le Choeur polyphonique de l'Opéra d'Alger, lors de la dernière partie notamment, où ils ont rendu quelques pièces de la chanteuse sud-africaine, Miriam Makeba (1932-2008).

A l'issue de ce spectacle, des trophées et des distinctions honorifiques ont été remis aux prestataires de cette soirée.