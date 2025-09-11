Algérie: Visite au pays d'une délégation chinoise du ministère de la Gestion des urgences

ALGER — Une délégation de haut niveau de la République populaire de Chine, conduite par le vice-ministre de la Gestion des urgences, Hu Minglang, entame mercredi, une visite officielle en Algérie, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la gestion des risques majeurs, indique un communiqué de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Cette visite traduit "la volonté partagée de promouvoir l'échange d'expertises et de bonnes pratiques, de consolider les mécanismes de coordination bilatérale et de renforcer la coopération en matière de formation, technique et opérationnelle", précise la même source, ajoutant qu'elle permettra aussi de "mettre en valeur les capacités opérationnelles de la Protection civile algérienne, ses dispositifs de formation ainsi que ses infrastructures spécialisées".

Au cours de cette visite de trois jours, la délégation chinoise sera reçue par le Directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughelef, au siège de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar El Beïda, où il est prévu une présentation conjointe des organisations administratives et opérationnelles des deux institutions, suivie de visites au sein des différentes spécialités et unités de la Protection civile.

La délégation se rendra également au Centre national de coordination opérationnelle (CENAC), où un exposé détaillé sur les procédures de gestion opérationnelle et les plateformes numériques, utilisées pour la gestion des opérations quotidiennes et exceptionnelles, sera présenté, en plus de la visite du musée national de la Protection civile.

Le programme de cette visite comprend aussi des démonstrations opérationnelles et un échange avec les équipes locales sur les méthodes d'intervention et de gestion des urgences.

En outre, cette visite sera l'occasion pour les deux parties de "réaffirmer leur engagement commun en faveur d'une coopération pragmatique, durable et ouverte, visant à améliorer la résilience face aux nouveaux défis, notamment ceux liés aux changements climatiques et aux catastrophes technologiques et industrielles", conclut le communiqué de la DGCP.