ALGER — Le ministère de la Jeunesse et le Conseil supérieur de la Jeunesse (CSJ) ont salué, mercredi, la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de lancer un Fonds de financement des start-up et des jeunes innovants en Afrique, la qualifiant de "décision historique" qui contribuera au renforcement de la coopération intra-africaine.

Dans un communiqué conjoint, "le ministère de la Jeunesse et le Conseil supérieur de la jeunesse ont salué la décision historique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de lancer un Fonds de financement des start-up et des jeunes innovants en Afrique, annoncée par le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, en marge de la clôture de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (ITAF 2025)".

Cette décision "vient incarner la vision du président de la République quant au renforcement de la coopération intra-africaine et du développement durable, à travers la promotion de l'économie de la connaissance et de l'esprit d'initiative chez les jeunes", selon la même source, qui salue "le financement immédiat, dans ce cadre, de 30 start-up participant à la foire, représentant un quota qualitatif pour l'activation de ce Fonds ambitieux".

Dans ce contexte, les deux institutions ont réaffirmé "leur soutien à toutes les initiatives visant l'autonomisation des jeunes africains, notamment dans les domaines de la formation et de l'innovation".

Le ministère de la Jeunesse et le CSJ ont également réaffirmé "leur engagement à contribuer efficacement à l'accompagnement des jeunes africains et au renforcement du rôle de l'Algérie en tant que pôle régional de soutien à l'innovation et à l'entreprenariat en Afrique".