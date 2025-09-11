Algérie: Affluence notable des visiteurs au Salon international de l'agriculture et de la production végétale à Sétif

SETIF — Le 2ème Salon international de l'agriculture et de la production végétale organisé sous un grand chapiteau dressé à la cité El-Hidhab Est de Sétif, connaît depuis son ouverture une affluence remarquable des visiteurs dont le nombre a atteint mercredi plus de 4.000 visiteurs de différentes wilayas du pays, notamment des agriculteurs, professionnels, étudiants et chercheurs dans le secteur agricole.

Les pavillons du Salon ouvert depuis lundi sous le slogan "harmonie intelligente dans les pratiques agricoles" ont attiré un nombre important d'agriculteurs et professionnels désirant découvrir les équipements modernes et les techniques utilisés dans le domaine agricole et chercher des opportunités de coopération et d'échange des expériences avec les exposants.

A cette occasion, M. Rabah Samir, représentant de la société "Ritadj Expo", initiatrice de cette manifestation économique a déclaré à l'APS, mercredi, que la deuxième édition de cet évènement connait un engouement important des visiteurs et une diversité des exposants, ajoutant que le nombre des visiteurs de ce Salon, qui sera clôturé jeudi, devra être revu à la hausse pour atteindre plus de 6.000 visiteurs.

Le taux des ventes concernant les équipements agricoles, les outils d'irrigation ainsi que les engrais, semences et plantes des pépinières, notamment les arbustes de pistachier, a augmenté depuis l'ouverture du Salon de 36% comparativement à l'édition précédente, selon le même responsable.

De leur côté, les exposants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des offres durant cette manifestation, à l'image de M. Ahmed Belhabib, représentant d'une société de statut privé spécialisée dans la production des biostimulants considérés comme des solutions aux problèmes auxquels font face les agriculteurs durant la saison agricole qui a indiqué que "ce Salon leur a offert un espace adéquat pour présenter et faire connaitre leurs produits et a permis également aux professionnels et chercheurs dans ce domaine d'échanger et de développer des possibilités de travailler ensemble dans le futur".

Le Salon international de l'agriculture et de la production végétale qui se poursuivra jusqu'à jeudi est marquée par la participation de 49 exposants représentant des entreprises publiques et privées activant dans le domaine agricole, comme les sociétés de production des engins agricoles, équipements d'irrigation, engrais, semences et divers produits agricoles, ainsi que des représentants d'entreprises de services financier et d'assurance.