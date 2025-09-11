Algérie: Wilaya d'Alger - Organisation samedi prochain d'une campagne de nettoyage des établissements scolaires

ALGER — Une vaste campagne de nettoyage des établissements scolaires relevant de la wilaya d'Alger sera organisée, samedi prochain, en prévision de la rentrée scolaire prévue le 21 septembre courant, a indiqué mercredi un communiqué des services de la wilaya.

Le wali d'Alger, M. Mohamed Abdenour Rabehi, a présidé, mardi soir, une réunion de la commission de l'environnement, en prévision de l'organisation, samedi prochain, de cette campagne de nettoyage, précise la même source.

Placée sous le slogan "A l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire, unissons nos efforts pour nettoyer les établissements scolaires", cette campagne verra, selon M. Rabehi, "la mobilisation de tous les moyens matériels et humains nécessaires pour l'entretien des infrastructures, le nettoyage des classes et des cours, ainsi que pour la peinture, l'embellissement et la rénovation des façades de ces établissements".

Le wali d'Alger a insisté également sur "la nécessité de procéder à un aménagement global des alentours des établissements scolaires, pour assurer aux élèves un cadre éducatif sain et sécurisé", appelant les acteurs de la société civile ainsi que les parents d'élèves à prendre part à cette campagne, selon la même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, M. Rabehi a mis l'accent sur l'importance de procéder à l'aménagement des routes et de remédier aux insuffisances, tout en assurant un suivi périodique et continu par les walis délégués, rappelant la nécessité de prendre des mesures préventives pour éviter les inondations en automne et en hiver, à travers le curage des avaloirs et des réseaux d'assainissement.