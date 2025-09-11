Algérie: Les ministres de la Poste et des TIC et de la Jeunesse examinent les moyens de promouvoir la coopération intersectorielle

ALGER — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a reçu, mercredi, le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, avec lequel il examiné les moyens de promouvoir les domaines de coopération entre les deux secteurs, indique un communiqué conjoint des deux ministères.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du "renforcement de la coordination intersectorielle", a été "l'occasion de rappeler la coopération entre les deux secteurs et d'examiner les moyens de la promouvoir et de l'étendre à de nouveaux domaines, notamment ceux liés au soutien à la transformation numérique et à la modernisation des établissements de jeunesse", précise le communiqué.

La réunion a également permis d'évoquer "le développement de programmes de qualité à même de renforcer les capacités des jeunes et de leur ouvrir des espaces plus larges de création et d'innovation, en phase avec les priorités nationales en matière de numérisation et d'autonomisation des générations montantes", ajoute la même source.

Dans ce contexte, les deux ministres ont souligné l'importance de développer la coopération entre les deux secteurs, à travers des "projets concrets associant l'expertise numérique et technologique du secteur de la poste et des télécommunications aux énergies juvéniles que recèlent les structures du ministère de la Jeunesse, au service de l'intérêt national et des aspirations des jeunes algériens".

Au terme de la rencontre, les deux parties sont convenues d'accélérer les préparatifs en vue de la signature officielle d'une convention-cadre, considérée comme "une étape stratégique vers l'autonomisation de la jeunesse et la consécration de son rôle en tant que partenaire clé dans le processus de transformation numérique", conclut le communiqué.