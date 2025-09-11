Afrique: IATF - L'Algérie décroche les 1ères places aux concours d'innovation, de start-up et de micro-entreprises

ALGER — Les porteurs de projets innovants et les responsables de start-up et de micro-entreprises algériens ont réussi à décrocher les premières places aux concours organisés en marge de la Foire commerciale intra-africaine (IATF-2025), tenue au Palais des expositions (Alger) et dont les activités ont pris fin mercredi.

Ces concours ont vu la participation de nombreux innovateurs de divers pays africains, l'Algérie s'y étant distinguée avec plusieurs projets novateurs dans les domaines de l'intelligence artificielle, des technologies et de la numérisation des soins de santé.

Dans le concours de la meilleure start-up en innovation technologique, la start-up "Qareeb" a décroché la première place, grâce à son produit "Q farming", dédié à l'agriculture intelligente, en fournissant aux agriculteurs des informations relatives au sol et à la météo, tout en leur permettant de contrôler à distance les systèmes d'irrigation, y compris dans les zones dépourvues de couverture.

A cette occasion, le fondateur de la start-up, Adam Debba, a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que les perspectives d'élargir sa clientèle étaient prometteuses, plusieurs investisseurs ayant manifesté leur volonté d'investir dans ce produit, ajoutant avoir reçu plusieurs offres de la part des participants africains. Il s'est dit optimiste quant à l'ouverture d'une nouvelle voie permettant aux produits locaux innovants de gagner une place sur les marchés africains.

Derrière "Qareeb", la deuxième place est revenue à la Nigériane Sarah Andino, fondatrice de "Talktu", tandis que la troisième place a été attribuée à l'entreprise camerounaise "General Biotech", spécialisée dans les couveuses pour nourrissons et dirigée par Stephan Murphy.

Par ailleurs, les participants au hackathon organisé dans le cadre du salon et consacré aux services de santé ont présenté diverses solutions numériques afin de promouvoir des modes de vie plus sains pour les populations du continent.

Ce hackathon a également été un succès pour les concurrents algériens, en l'occurrence l'étudiante de l'Ecole supérieure des sciences de l'Aliment et des Industries agroalimentaires (Essaia), Samia Bounab et sa collègue Tamara Ndlovu qui ont décroché la deuxième place pour leur projet "Amira Fertility" visant à concevoir une plateforme pour la santé de la femme et le suivi des femmes enceintes.

La première place est revenue au projet "Info care" du Nigeria, visant à développer l'interopérabilité des systèmes de santé. L'Egyptienne Riham Abdelkader a décroché, quant à elle, la troisième place pour son projet sur les produits artisanaux.

Organisé deux jours durant, ce hackathon a réuni des compétiteurs issus de sept pays africains : l'Algérie, le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, la Namibie et le Lesotho.

Concernant le concours portant sur les jeunes startuppeurs, l'Algérienne Farah Bouras a décroché la deuxième place pour son projet de plateforme visant à réduire les risques encourus par les malades, ainsi qu'à surveiller les interactions médicamenteuses possibles. Elle a affirmé, à l'occasion, qu'il s'agit d'une nouvelle expérience dans sa catégorie d'autant que la compétition a concerné des thématiques et des spécialités diverses.

La première place de ce concours a été remportée par la Nigériane "Sacha P" à travers sa start-up "People Fire Entertainement" qui développe un réseau de tournées artistiques africaines permettant aux artistes de se déplacer et de se produire dans différents pays du continent.

La troisième place est revenue, pour la deuxième fois, à l'Egyptienne Ilham Abdelkader.

Le Jury a affirmé que le niveau des projets africains présentés reflétait le développement de l'environnement entrepreneurial en Afrique et témoignait de la capacité des jeunes compétences à concurrencer.