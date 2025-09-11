Algérie: IATF 2025 - Le ministère de la Culture et des Arts remporte le prix du 'Meilleur pavillon' des Journées créatives africaines 'CANEX 2025'

ALGER — Le prix du "Meilleur pavillon" participant aux Journées créatives africaines CANEX 2025 a été décerné au pavillon du ministère de la Culture et des Arts, une distinction organisée mercredi soir au Palais des expositions d'Alger lors de la cérémonie de clôture de la quatrième Foire commerciale intra-africaine (IATF-2025), annonce jeudi un communiqué du ministère.

Conçu dans une vision hautement esthétique et technique, porteuse de valeurs et de messages civilisationnels, le pavillon du département de la Culture et des Arts a assuré le rôle d'"ambassadeur extraordinaire de la culture algérienne, dans sa beauté plurielle, sa richesse, sa diversité et ses valeurs d'humanisme, de paix et de respect entre les peuples", indique le ministère dans son communiqué.

"Le directeur de l'Organisation de la diffusion du produit culturel et artistique (DODPCA), Smaïl Inzarene a reçu le prix des mains du commissaire de la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine, Larbi Latrèche", ajoute la même source.

"Le ministère de la Culture et des Arts avait récemment obtenu le prix du meilleur pavillon au Salon international du tourisme et des voyages 2025", ajoute le communiqué selon lequel cette distinction reflète le souci de "faire de la culture algérienne un forum civilisateur et une plateforme de mise en réseau dans le cadre de l'économie culturelle avec les différents partenaires africains et internationaux".

Cette distinction, traduit également, "une vision stratégique adoptée par le ministère pour consolider la présence et le rayonnement culturels de l'Algérie sur la scène régionale et internationale", conclut le communiqué.