Afrique: IATF 2025 - Appel à renforcer les réseaux de distribution du livre africain

ALGER — L'"Atelier d'écriture créative", organisé dans le cadre des Journées créatives africaines "CANEX 2025" et de la 4e Foire commerciale Intra-Africaine, a pris fin, mercredi au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger, où il avait réuni une vingtaine de jeunes créateurs d'Algérie et du continent africain avec un appel à "renforcer les réseaux de distribution du livre africain dans le cadre d'une coopération commune".

L'objectif de ces jeunes étant d'encourager les jeunes créateurs à publier et distribuer leurs oeuvres et promouvoir la littérature africaine aux niveaux continental et mondial.

Les participants à cet atelier littéraire, encadré par des écrivains d'Algérie, du Nigeria, d'Afrique du Sud et du Kenya, ont également souligné l'"importance de renforcer les capacités des maisons d'édition en Afrique".

Le renforcement, expliquent-ils, permettra d'"accompagner le mouvement de création de la nouvelle génération d'écrivains", insistant sur la nécessité de la "mise en place de plateformes pour promouvoir la publication d'oeuvres littéraires africaines et permettre la présence de la création africaine dans l'espace numérique".

Les participants ont, en outre, salué le soutien de la "Banque Africaine d'Import-Export +Afreximbank+", qui oeuvre à "accompagner divers projets et soutenir l'investissement dans les industries culturelles africaines".

Cette grande institution "encourage également les talents en littérature, cinéma, arts visuels et autres domaines", soulignent les participant aux ateliers, qui ont mis en avant, l'importance de la "création d'un prix littéraire africain pour valoriser les jeunes créations".

Au cours de cet atelier, l'accent a également été mis sur l'"importance des industries culturelles dans l'économie africaine" et le rôle de tels programmes dans le renforcement de l'identité africaine et la présentation d'une nouvelle vision de la littérature africaine", ajoutant que cette rencontre visait également à "fournir le soutien nécessaire pour renforcer les pratiques créatives de ces jeunes écrivains et développer leurs carrières professionnelles".

Concernant les principales recommandations issues de cet atelier, selon la même source, l'importance de "renforcer le réseau de distribution du livre en Afrique pour encourager la publication littéraire chez les jeunes" et de créer des prix littéraires dans chaque pays africain destinés aux créateurs locaux, à l'instar de l'expérience algérienne avec le Prix Mohamed Dib du Roman et le Prix Assia Djebar du Roman, entre autres, en plus d'organiser des résidences littéraires et des ateliers d'écriture".

Les Journées créatives africaines CANEX 2025, se veulent un événement culturel et touristique, qui constitue une opportunité importante de mise en valeur des industries culturelles et créatives africaines et d'encouragement des talents variés dans tous les domaines de la création de tout le continent et de la diaspora.

Promouvoir le dialogue entre les participants et offrir davantage d'opportunités commerciales entre les différentes institutions d'une part, et entre les institutions et les Etats d'autre part, figurent également parmi les objectifs de ces journées.

La 4e IATF qui a pris fin hier, a été marquée par l'organisation d'activités et d'événements diversifiés, notamment des expositions, des tables rondes, des conférences, des débats et des ateliers de formation dans les domaines de la musique, du cinéma et de l'édition, ainsi que des activités en lien avec les arts de la scène, les défilés de mode et les événements sportifs.