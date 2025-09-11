Afrique de l'Ouest: Situation hydrologique du Fleuve Gambie - Le plan d'eau en hausse à Mako et Gouloumbou, en baisse à Kédougou

La situation hydrologique du fleuve Gambie de ce Mercredi 10 septembre est marquée par deux tendances pendant. Notamment, une hausse du niveau du plan d'eau au droit des stations hydrométriques de Mako et Gouloumbou et une baisse du niveau du plan d'eau au droit de la station hydrométrique de Kédougou .

La note d'information sur la situation hydrologique du fleuve Gambie émise ce mercredi par la brigade des ressources en eau de Tambacounda et de Kédougou révèle une baisse du plan d'eau de -16 cm à Kedougou le même jour à 08 heures par rapport à celui du 09 septembre à 08h et une hausse de +67 cm le 09 septembre 2025 à 08 heures par rapport au niveau du 08 septembre à 08h, soit une amplitude de fluctuation de +51 cm durant les dernières 48 heures. « A Mako, le plan d'eau est en hausse de +22 cm ce matin à 08 heures par rapport au niveau du 09 septembre à 08h contre une baisse de -06 cm le 09 septembre 2025 à 08 heures par rapport au niveau du 08 septembre à 8h, soit une amplitude de fluctuation de +16 cm durant les dernières 48 heures » renseigne la note.

Elle fait aussi état, à Gouloumbou, d'une hausse du plan d'eau de +44 cm ce matin à 08 heures par rapport à celui du 09 septembre à 08h contre une hausse de +32 cm le 09 septembre 2025 à 08 heures par rapport au niveau du 08 septembre à 08h, soit une amplitude de fluctuation de +76 cm durant les dernières 48 heures.