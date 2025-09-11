Sénégal: JOJ «DAKAR 2026» - 40 jeunes athlètes initiés aux valeurs olympiques

Quarante (40) athlètes participeront, du 08 au 12 septembre, à un camp de vacances olympique organisé par l'Académie nationale olympique sénégalaise (Anos) en partenariat avec le Cnoss. Cette initiative entre dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) «Dakar 2026».

Depuis le lundi 8 septembre, 40 jeunes athlètes participent, à l'École nationale de Police, à un camp de vacances olympique organisé par l'Académie nationale olympique sénégalaise (Anos), qui doit s'achever le 12 septembre prochain.

« Cette initiative vise à sensibiliser et former ces jeunes à l'éducation aux valeurs olympiques, afin qu'ils puissent accueillir avec dignité les délégations venues du monde entier lors des Joj », précise Maguette Touré Ngom, responsable administrative et financière du Comité olympique et chargée des programmes.

Elle souligne que « les participants sélectionnés sont âgés de moins de 17 ans et proviennent de neuf fédérations sportives engagées, parmi lesquelles figurent le surf, le triathlon moderne, le hockey sur gazon, le golf, le canoë et le karaté. Conformément au principe de parité adopté depuis plusieurs années par le Comité olympique, chaque fédération a désigné quatre athlètes, avec une répartition égale entre filles et garçons ».

Durant ce camp, les jeunes bénéficient d'ateliers sur la citoyenneté, la gestion du stress, la communication, complétés par des activités sportives et des visites sur les sites dédiés aux Jeux, informe la responsable administrative et financière et chargée de programmes.

« L'encadrement repose sur l'expertise de volontaires Anos, psychologues du sport, anciens olympiens et entraîneurs. Nous souhaitons que cette formation permette une meilleure prise de conscience des jeunes sur leur rôle social et olympique, le renforcement de leur esprit d'équipe, ainsi qu'une préparation mentale adéquate », conclut-elle.