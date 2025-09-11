Sénégal: ODCAV - Suspension des activités des Navétanes à Hann Bel Air

10 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya Sow

Ce mercredi 10 septembre, le Sous-préfet de l'Arrondissement de Grand Dakar, Ndioro Sarr, a pris un arrêté portant suspension des activités sportives du championnat populaire appelé Navétanes dans la Commune de Hann Bel Air.

Cette décision fait suite à des troubles récurrents à l'ordre public et à des actes de vandalisme constatés aussi bien sur des biens publics que privés lors de ces manifestations sportives.

Conformément à l'arrêté, le Commandant de la Brigade territoriale de la Gendarmerie de Hann ainsi que le Chef du Poste de Gendarmerie de Hann sont chargés de l'exécution et de la diffusion de la mesure.

L'arrêté précise que les parties prenantes concernées, notamment la mairie de Hann Bel Air et l'ODCAV de Dakar, ont été informées.

