Guinée: L'artiste Singleton condamné à un an de prison avec sursis pour «homicide involontaire»

L'artiste Singleton a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour « homicide involontaire » par le tribunal de première instance de Coyah. Il écope également d'une amende de 10 millions de francs guinéens (environ 990 euros) et de 900 millions de francs guinéens (environ 89 000 euros) de dommages et intérêts au profit de la famille de la victime. Ce célèbre chanteur, fervent soutien de Mamadi Doumbouya, avait provoqué la mort d'un commerçant d'une soixantaine d'année lors d'un accident de la route, le 28 août à Coyah. Une affaire qui a scandalisé le pays.

En Guinée, Singleton échappe à la prison. En détention provisoire depuis le 1er septembre, il a recouvré la liberté après la décision du tribunal de première instance de Coyah, rendue ce 10 septembre 2025. À l'issue des plaidoiries, le parquet avait requis une peine d'1 an de prison dont 6 mois avec sursis. Finalement, le chanteur n'écope que de la prison avec sursis. Une décision estimée « satisfaisante » par les avocats de l'artiste, même s'ils avaient plaidé la relaxe.

Un des frères de la victime se dit « très content »

Pour eux, l'essentiel est acquis : Singleton est libre. Sentiment de satisfaction partagé par la partie civile. Mohamed, l'un des frères de la victime, se dit « très content » de la décision du tribunal. Il a rappelé que la plainte déposée par la famille était motivée surtout par l'attitude de Singleton, qui n'était pas sorti de son véhicule pour secourir la victime. Et pour la famille, les importantes réparations décidées par le tribunal sont à la hauteur du préjudice subi.

Les avocats de la famille ajoutent que décision constitue un « avertissement » pour ceux qui se conduisent mal sur la route. Malgré la satisfaction partagée, ni les avocats de Singleton ni ceux de la famille de la victime n'ont dit s'ils vont interjeter appel.