Maroc: Les connectivités atlantiques s'invitent à la 40 session du Forum Crans Montana, du 1er au 4 octobre à Rabat

Rabat - La 40e session du Forum Crans Montana, qui se tiendra du 1er au 4 octobre à Rabat, se penchera sur les connectivités atlantiques dans la perspective de créer un nouvel espace de coopération et de paix, réunir les deux rives de l’océan et renforcer l’émergence et l’intégration mondiale de l’Afrique.

Cette session, marquant le 40e anniversaire de ce Forum, réunira chefs d’État, ministres, parlementaires, hauts responsables internationaux, dirigeants d’entreprises et acteurs de la société civile autour d’un objectif commun : renforcer l’émergence de l’Afrique, bâtir de nouvelles coopérations atlantiques et promouvoir l’intégration mondiale.

S’exprimant lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation de cet événement, le président fondateur de Crans Montana, Jean-Paul Carteron a fait savoir que ce Forum est le deuxième d'une série de rencontres que Crans Montana consacre à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à faire de la Région Atlantique une alliance territoriale de paix, intégrée, solidaire et durable.

Il se veut une plateforme pionnière d'innovation et de coopération interrégionale couvrant toutes les régions des façades atlantiques, avec un focus particulier sur l'avenir de l'Afrique et de ses 16 États enclavés, a-t-il relevé, soulignant par ailleurs l’importance d’impliquer les collectivités territoriales, notamment les régions, dans les initiatives visant à promouvoir une coopération fructueuses dans différents domaines.

La République Démocratique du Congo est l’invité d’honneur de ce rendez-vous auquel elle sera représentée au plus haut niveau, a-t-il indiqué, ajoutant qu’une session spéciale sera consacrée à ce pays sous le thème "RDC 2030 : Mines, énergie, industrialisation et souveraineté économique".

Outre M. Carteron, la session d’ouverture sera marquée par la participation de hautes personnalités telles que la ministre de la Transition énergétique et du développement durable Leila Benali, Son Altesse Cheikh Hamad Ben Mohammed Al Sharqi gouverneur de Fujairah (Emirats arabes unis), l’ex- président de la République du Nigéria, Olusegun Obasanjo, le vice-premier ministre de la RDC Daniel Mukoko Samba, le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé du Congo et le ministre des Affaires étrangères d'Antigua-et-Barbuda, Paul Chet Greene.

Les Émirats arabes unis, où le Forum développe aujourd'hui des activités importantes, seront présents avec des partenaires potentiels, notamment des fonds d'investissement.

Le programme de cette rencontre prévoit des débats autour de plusieurs thématiques, notamment "connecter l’Afrique avec l’Afrique", "connectivité numérique de l’Afrique", "sécurité alimentaire et souveraineté nutritionnelle", "transport intercontinental et intracontinental" et "énergie, transition et connectivité".

L’édition 2025 du Forum Crans Montana s’est tenue du 24 au 26 avril dernier à Casablanca, sous le thème "Le commerce international requiert sûreté maritime et sécurité des ports et routes navigables".