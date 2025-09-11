Sénégal: Détention et usage de drogue et corruption - Dame Amar condamné à 1 mois ferme, ses trois co-prévenus relaxés

Arrêté dans son appartement avec de la drogue, Dame Amar a été condamné ce mercredi 10 septembre 2025 à un mois ferme et à une amende de 150.000 FCfa. Le tribunal des flagrants délits de Dakar l'a reconnu coupable de détention et d'usage de drogue, mais également de corruption pour avoir tenté de monnayer sa liberté contre 2 millions de FCfa. Le juge a relaxé ses trois co-prévenus.

Dame Amar et ses trois co-prévenus, son masseur S S. Fall, son amie dentiste M. Ghita ainsi que l'un des agents de Nma, M. D. Ndiaye ont été arrêtés dans la nuit du 1er au 2 septembre 2025 par la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar pour une affaire de drogue et de corruption. Selon les enquêteurs, 200g de Kush, 10 grammes d'haschich, un mégot entamé et un broyeur ont été trouvés sur la table du salon de Dame Amar. À les croire, ce dernier leur a proposé la somme de 2 millions de FCfa pour éviter d'être embarqué. C'est pourquoi, son agent M. Ng. Ndiaye a été arrêté pour corruption lorsqu'il est venu lui apporter de l'argent. Son masseur S. S. Fall et son amie dentiste Maalani Ghita qui étaient chez lui ont été aussi interpellés pour détention et usage de drogue il a été arrêté.

Devant les juges du tribunal des flagrants délits de Dakar, Dame Amar a contesté les faits d'offre et cession de drogue. Il a déclaré que les stupéfiants ont été découverts en bas de l'immeuble. Il a allégué avoir arrêté l'usage de la drogue depuis 2021, après la tragique soirée arrosée au cours de laquelle une de ses invités est morte pour overdose. L'affaire lui avait valu six mois ferme.

Dame Amar a également contesté les faits de corruption. Selon ses dires, M. Ng. Ndiaye lui a apporté l'argent car il revenait de voyage et n'avait pas de liquidité.

Le sieur Ndiaye l'a conforté affirmant qu'il a l'habitude d'apporter de l'argent à Dame et aux autres membres de la famille.

Par ailleurs, Dame Amar a justifié son refus de se soumettre à un test urinaire à cause du comportement des policiers qui ont fracassé sa porte en en entrant.

Le masseur et la dentiste qui comparaissaient libres ont également refusé le test au motif qu'ils étaient dépassés par la situation. Ils ont contesté l'usage de la drogue. M. Ghita a confié aux juges que les policiers sont sortis de la chambre de Dame Amar avec des substances présentées comme de la drogue.

La représentante du parquet estime qu'il n'y a pas de preuve que S.S. Fall et M. Ghita étaient dans l'appartement pour consommer de la drogue. Elle a requis la relaxe au bénéfice du doute pour eux ainsi que pour M. Ng. Ndiaye. Elle estime que celui-ci ne savait l'usage de l'argent qu'il a apporté.

Pour Dame Amar, elle a demandé la disqualification de l'offre en détention et usage en vue de la consommation. Pour la peine, elle requis 2 ans dont 6 mois ferme et une amende d'un million de FCfa. Elle a demandé que les 2 millions soient confisqués.

Une peine jugée sévère par les avocats du prévenu. Ils jugent que Dame Amar ne peut être poursuivi que pour détention de 8 grammes de Kush. Encore qu'ils jugent la procédure illégale du fait que la police a fait une descente à 1heure du matin et a fait une perquisition sans le consentement de leur client.

Les avocats des autres prévenus ont plaidé la relaxe de leurs clients. Après délibéré, le tribunal a condamné Dame Amar à un mois ferme et à une amende de 150 000 FCfa. Les juges ont ordonné la confiscation des 2millions de FCfa. En revanche, ils ont ordonné la restitution des véhicules du prévenu.

Le tribunal a relaxé au bénéfice du doute S. S. Fall, M. Ghita et M. Ng. Ndiaye.