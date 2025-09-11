Sénégal: Gamou Ndiassane - Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye reçu par le Khalife

Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye a été reçu mercredi, par le Khalife général de Ndiassane, Serigne Cheikh Bou Sidy Mahtar Kounta, à la veille de la célébration de la 142e édition du Gamou de cette cité religieuse sise à quelques kilomètres de Tivaouane.

À 24h de la célébration du Gamou de Ndiassane, le président de l'Assemblée nationale et sa délégation ont été reçus par le Khalife général de la famille Kounta de Ndiassane. « Le président l'Assemblée nationale est là pour représenter le chef de l'État, son Premier ministre et le gouvernement du Sénégal. Il est là également en tant que disciple pour solliciter des prières afin qu'Allah leur facilite cette mission, afin qu'ils puissent atteindre les objectifs visés », Oustaz Mbacké Sylla, conseiller religieux du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.

Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye a souligné que cette délégation est composée aussi bien de parlementaires que de membres de la présidence de la République. « C'est l'Etat qui est représenté dans toute sa globalité. Notre objectif est d'être proche des familles religieuses à travers le pays dans la mesure du possible. Le Khalife nous a soutenu pendant une période où il était dur de s'exprimer dans ce pays », a-t-il rappelé.« Donc c'est une fierté pour nous d'être là. Nous savons ce que représente la famille Ndiassane sur le plan religieux au Sénégal et nous sollicitons les prières du Khalife pour l'accomplissement de nos missions », a-t-il ajouté.

Considérée comme leur soutien et allié de première heure, le président El Malick a indiqué que les membres du gouvernement sont très reconnaissants pour tout ce que le Khalife a fait pour eux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le porte-parole salue la place donnée à la religion

En réalité, souligne le porte-parole de la famille Kounta, Cheikh Khalifa Bou Kounta, la stabilité religieuse au Sénégal est un levier incontournable pour mener à bien les missions politiques. Donc, il trouve que c'est un élément que les autorités ne doivent pas négliger.

«Nous saluons la décision du président de la République qui vous a désigné afin que vous puissiez le représenter ici. Vous êtes la personne habilitée. Car, vous êtes un ami, un disciple et un fils de la famille Kounta. Nous sommes très satisfaits du regard que l'Etat porte sur la famille Kounta », a-t-il témoigné.

« Nous connaissons vos idéologies, vos convictions et là où vous voulez conduire le pays. Donc, ne faites pas attention aux critiques négatives, car, c'est Dieu qui tient les destinées du pays », a-t-il ajouté.

Sur ce, le porte-parole a aussi affirmé qu'El Malick Ndiaye a redoré le blason de l'Assemblée nationale. « Car, on était arrivé à un stade où l'institution n'avait pas une bonne image auprès des populations. Mais, grâce au président El Malick, nous avons renoué avec l'hemycicle et suivons avec intérêt les discussions », s'est réjoui Cheikh Khalifa Bou Kounta.

A l'instar du porte-parole, le chef de village de Ndiassane, Baye Sidy Makhtar Kounta, a indiqué qu'ils suivent maintenant les débats à l'Hémicycle.

« Je vous suis lors de vos débats à l'Assemblée nationale et j'apprécie vraiment votre courage et votre rigueur. Mais, je vous invite à prôner la stabilité et ne jamais faire usage de la force publique ou de la violence envers qui que ce soit. Continuons de travailler dans le respect et qu'Allah vous facilite cette mission », a-t-il avoué.