Rabat - Une convention de partenariat a été signée, jeudi à Rabat, entre le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration et la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), pour le développement d’une plateforme nationale de l'intelligence artificielle (IA) responsable et d'un framework de plateforme basée sur un Large Language Model (LLM).

Conclu par la ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Amal El Fallah, et le Président de la CNDP, Omar Seghrouchni, l'accord porte sur la mise en place d'un cadre d’IA responsable intégrant la conception d'un framework de plateformes nationales basée sur un LLM, développée avec des spécificités nationales prenant en considération la langue et la culture marocaines, le cadre juridique national et l’identité numérique souveraine, indique un communiqué du ministère.

L'objectif est de mettre à disposition des citoyens, des entreprises et des administrations des outils d’intelligence artificielle générative et conversationnelle, sécurisés, performants et respectueux des droits fondamentaux.

Cette signature marque une étape stratégique dans la construction d'une intelligence artificielle marocaine, souveraine, éthique et responsable, positionnant le Royaume comme un acteur de référence dans la dynamique numérique à l'échelle africaine et internationale, ajoute le communiqué.