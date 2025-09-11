Congo-Kinshasa: Près de 500 000 déplacés rentrent chez eux malgré persistance de la violence en Ituri

Environ 500 000 déplacés, soit un tiers des personnes déplacées internes en Ituri, sont retournés dans leurs villages d'origine ces derniers mois, a rapporté Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur résident des opérations humanitaires.

Le nombre de déplacés a fortement diminué, passant d'environ 1,5 million à environ 1 million. Ce retour est rendu possible grâce à une amélioration relative de la sécurité dans certaines zones. Cependant, les violences perpétrées par des groupes armés tels que la CODECO, les ADF, Zaïre et la CRP se poursuivent, maintenant des milliers de personnes dans une grande précarité.

Bruno Lemarquis a fait ces déclarations mardi 9 septembre, après sa rencontre avec le gouverneur de l'Ituri

Il a cependant déploré la persistance des exactions contre les civils qui obligent encore de nombreuses familles à une vie d'errance.

Le responsable onusien a également souligné la baisse drastique des financements humanitaires en RDC, avec seulement 15% des besoins couverts cette année, ce qui réduit considérablement les activités sur le terrain.

Face à cette situation, il a invité les autorités provinciales à encourager le retour volontaire des déplacés et à promouvoir des solutions durables, notamment en soutenant les activités économiques des retournés et en luttant contre l'exploitation illégale des minerais qui alimente en grande partie les conflits en Ituri. Il a enfin plaidé pour la protection des humanitaires afin qu'ils puissent accéder aux zones où les besoins sont les plus pressants.