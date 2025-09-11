Congo-Kinshasa: Inhumation de 64 civils massacrés par les ADF à Lubero

64 sur les 89 civils tués mardi 9 septembre lors des attaques des Forces démocratiques alliées (ADF) dans la localité de Ntoyo, territoire de Lubero au Nord-Kivu, ont été inhumés mercredi 10 septembre.

Le porte-parole du commandant du secteur opérationnel Sokola 1, le lieutenant Marc Elongo, a indiqué qu'après identification, d'autres corps ont été remis aux familles à leur demande afin qu'elles organisent le deuil et l'enterrement dans leur village d'origine.

Cependant, les notables de Lubero demandent une redéfinition et une réorganisation des opérations militaires conjointes menées entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les militaires ougandais (UPDF), en particulier dans le secteur de Bapere, ainsi que dans tout le Grand Nord-Kivu.

Aisé Kanendu, notable et ancien député provincial élu de Lubero, affirme que la répétition des massacres résulte d'un manque de planification, de communication et de coordination entre les forces congolaises et leurs partenaires ougandais.

Il dénonce également un relâchement des forces de sécurité dans la protection des civils, qui favorise ces attaques récurrentes causant déplacements massifs et pertes en vies humaines.

« Le gouvernement congolais doit redéfinir les opérations SHUJAA contre les ADF. Il serait naïf de penser que l'UPDF peut à 100% résoudre le problème des massacres par les ADF. Depuis le lancement des opérations conjointes SHUJAA, on observe un certain relâchement de l'armée congolaise, provoquant un manque de planification, de coordination et de communication. Leur seule réussite est d'avoir repoussé les ADF aux frontières ougandaises, les dispersant à l'intérieur du pays », déclare-t-il.

Il exprime sa préoccupation face au fait que les ADF continuent à opérer librement, tuant des civils sans être inquiétés.

Selon lui, une réorganisation profonde et une meilleure communication sont nécessaires pour garantir le succès des opérations FARDC-UPDF et réduire les attaques contre la population civile.