Congo-Kinshasa: Commémoration du premier anniversaire de l'érection d'une stèle dédiée aux anciens combattants à Bruxelles

La diaspora congolaise de Belgique a commémoré, lundi 8 septembre, le premier anniversaire de l'érection d'une stèle dédiée aux anciens combattants de la Force Publique du Congo.

La cérémonie s'est tenue au cimetière de Saint-Josse, à Bruxelles.

Pour Yves Bassambi, vice-président du Conseil communal de Saint-Josse, cet événement constitue un moment de mémoire, de recueillement et de transmission. Au micro de Radio Okapi, il a déclaré :

« Il est essentiel de commémorer les anciens combattants de la Force Publique, car ils incarnent le courage, le sens du devoir et le sacrifice pour des idéaux qui dépassaient leur propre existence. Ces hommes simples ont été arrachés à leurs terres pour combattre dans une guerre qui n'était pas la leur. Pourtant, ils l'ont accomplie avec honneur, devoir et abnégation. Leur mémoire est une source d'inspiration pour les générations futures ».

Il souligne que cette commémoration témoigne du fait que la dignité et la paix se construisent au prix de grands sacrifices.

Pour la diaspora congolaise, ajoute Yves Bassambi, honorer ces combattants revient à maintenir vivante une page de l'histoire commune entre le Congo et la Belgique, tout en transmettant aux enfants un héritage de résilience et de valeurs universelles.