Congo-Kinshasa: Détention du secrétaire adjoint du Conseil de l'Ordre des avocats à Goma

Des agents de l'AFC/M23 ont arrêté et placé en détention, dimanche 7 septembre, Liévin Mivumba, secrétaire adjoint du Conseil de l'Ordre des avocats, au cachot de l'Agence nationale des renseignements (ANR) à Goma, dans la province du Nord-Kivu.

Mandaté pour convoyer un bus officiel du Barreau de Goma en Ouganda en vue de réparations, Me Mivumba a été interpellé alors qu'il accomplissait les formalités douanières à la Grande Barrière de Goma.

Selon plusieurs sources, des agents des renseignements affiliés à l'AFC/M23 l'ont contraint à rebrousser chemin avant de le conduire dans les locaux de l'ANR.

Lors de son interrogatoire, l'avocat a appris que le mouvement rebelle s'opposait à la sortie du véhicule et contestait la validité de l'ordre de mission, jugé émis en dehors de sa zone d'influence.

L'AFC/M23 l'accuse d'avoir tenté de « soustraire » un bien appartenant au Barreau de Goma et d'avoir agi sur instruction d'un bâtonnier installé dans un « territoire ennemi ».

Malgré les démarches entreprises par ses confrères pour obtenir sa libération, celles-ci sont restées infructueuses. Le Barreau du Nord-Kivu dénonce une atteinte flagrante à l'indépendance des avocats et exige la libération immédiate de Me Mivumba.

Ses membres dénoncent également un climat de peur, affirmant se sentir désormais « prisonniers » sous la surveillance constante des services du M23, qui tenteraient d'imposer leur propre système judiciaire.