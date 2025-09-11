Congo-Kinshasa: Enseignement à distance - Leçon sur la vache, la chèvre et le mouton

Apprendre la leçon sur la vache, la chèvre et le mouton va bien au-delà de l'école.

Pour nous, adultes, c'est une connaissance essentielle pour comprendre notre alimentation et le monde qui nous entoure.

Ces animaux, souvent appelés petits ou gros ruminants, sont au coeur de l'agriculture.

Ils nous fournissent une grande partie de protéines à partir de leur viande que nous consommons sous plusieurs formes et le lait à base duquel nous produisons le fromage et le yaourt.

Connaître leur mode de vie et leur rôle dans la société nous permet de mieux choisir nos produits, de soutenir les éleveurs locaux et d'être des consommateurs plus responsables.

C'est aussi une manière de reconnaître l'impact de ces animaux sur l'économie et notre environnement.