Congo-Kinshasa: L'AFC-M23 ferme le site minier de Lomera

Les responsables du M23 ont suspendu, depuis lundi 9 septembre, toutes les activités minières sur le site de Lomera, à Luhihi, dans le territoire de Kabare au Sud-Kivu. Cette décision a été prise pour des raisons sécuritaires, selon eux. Cependant, elle passe mal auprès des creuseurs artisanaux.

Des milliers es personnes sont touchées par cette mesure du M23, qui occupe la région.

Lomera, réputé pour sa production d'or et de cassitérite, est désormais à l'arrêt. Les dirigeants rebelles exigent l'identification préalable de tous les exploitants, estimant que le site était devenu un foyer d'insécurité.

La date de réouverture reste inconnue, et l'inquiétude grandit. Un creuseur artisanal, joint sur place par Radio Okapi, craint que cette suspension aggrave la précarité des communautés locales.

Depuis plusieurs mois, Lomera attire des jeunes venus de la RDC, du Rwanda et de la Tanzanie, poussés par la forte demande sur le marché international. Autour du site, des femmes vendent vivres et autres produits non-alimentaires pour nourrir leurs familles.

Cependant, derrière cette activité économique, des défis persistent. Les normes de sécurité sont souvent ignorées.

En juillet, une dizaine de creuseurs ont perdu la vie, ensevelis.

En outre, l'usage de produits chimiques inquiète les défenseurs de l'environnement, qui alertent sur les risques de pollution et de destruction de la biodiversité du lac Kivu.