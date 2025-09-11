Cote d'Ivoire: 28e Congrès de l'Upu à Dubaï - Le bilan 2022-2025 du président sortant Gnamba-Yao salué

Dans le cadre du déroulement du 28e congrès de l'Union postale universelle (Upu) qui se déroule à Dubaï, du 8 au 19 septembre 2025, Isaac Gnamba-Yao, président sortant du Conseil d'administration de l'Upu pour le cycle 2022-2025, a présenté son rapport d'activités. Le bilan de ce mandat a été salué à l'Union postale universelle ce mardi 9 septembre 2025, par l'auditoire.

Parmi les principaux points abordés dans le rapport, figurent la digitalisation des services postaux, le développement du e-commerce, la facilitation des échanges commerciaux, l'ouverture du réseau postal au secteur privé et la pertinence du réseau postal dans la mise en oeuvre de l'éducation et de l'inclusion financière des populations.

Au terme de son mandat, les 476 objectifs fixés au Conseil d'administration lors du Congrès d'Abidjan en 2021 ont été atteints et livrés à 100%. Un exploit unanimement salué par les membres de l'union. Plusieurs pays, notamment l'Ouganda, le Canada, le Tchad, la Tanzanie et le Qatar, ont adressé leurs félicitations officielles à la Côte d'Ivoire pour la qualité de sa gouvernance et la rigueur de son engagement tout au long de ce cycle.

Dans cette même dynamique, le président du 28e Congrès de l'Upu, Tariq Al Wahedi, Pdg du groupe 7X (Emirates Post), a dit son admiration pour les résultats obtenus, mettant en avant l'esprit de leadership et de responsabilité qui a marqué la présidence ivoirienne.

Cette reconnaissance ne s'est pas limitée aux États. Plusieurs personnalités de premier plan du secteur postal mondial ont également salué le bilan de l'Ivoirien. Jean-Paul Force-Ville (France), président du Conseil d'exploitation postale de l'Upu, a salué la qualité du Congrès d'Abidjan, qui a abouti à l'adoption de résolutions fortes. Il s'est réjoui que celles-ci aient été appliquées par le président du Conseil d'administration. Il a également souligné l'esprit de consensus avec lequel Isaac Gnamba-Yao a conduit son mandat.

Nermin Hassan (Égypte), directrice de la coopération internationale à la Poste d'Égypte, a, pour sa part, adressé ses vives félicitations à la Côte d'Ivoire, qui a dirigé le Conseil d'administration avec un engagement réel et une transparence sans précédent. Elle a indiqué que d'importants progrès avaient été réalisés durant le mandat d'Isaac Gnamba-Yao, notamment en matière de développement des produits liés aux douanes et à la politique de sécurité.

Adama Diouf (Sénégal), secrétaire exécutif de la Conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest (Cpeao), a déclaré : « C'est un bilan très, très positif. Je dirais à 100 %. C'est aussi l'occasion de féliciter Isaac Gnamba-Yao et de dire que c'est une fierté pour nous de l'avoir eu à la tête du Conseil d'administration. Nous avons tout fait pour l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs. »

Ce bilan remarquable vient conforter la place de la Côte d'Ivoire comme un acteur majeur dans le développement du secteur postal à l'échelle mondiale. Le pays aura su, au cours de ces trois années, conjuguer efficacité opérationnelle, diplomatie active et vision stratégique au bénéfice de l'ensemble des membres de l'Upu.

Rappelons que Isaac Gnamba-Yao est candidat au cours de ces assises au poste de vice-directeur du Bureau de l'Upu.